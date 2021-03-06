中國出手肅清香港民主派，整改立法會，同時增加立法會議席，讓愛國者可以多佔幾十席，卻又明察秋毫，知道愛國者之中口腔期眾多——譬如反對BNO移民英國，只着重飲食排洩之生理循環需求，嚴正指出去英國做文青、只會欣賞歷史文化沒有用，古堡的石頭不可以當飯吃——中國政府為防止有人將立法會增加的議席，只當做人民食堂多給農民們分發的幾隻碗和幾雙筷子，狠話說在前頭：國家要忠誠有能力的愛國者，不需要忠誠的廢物。

此語繼「政務官AO黨就是最大的反中政黨」之後，又一記悶天雷，愛國者們你眼看我眼，手機群組紛紛開始對他人之號入座，議論大家認識的誰誰，就是忠誠的廢物。至於幾時在設立「AO反中黨徒舉報熱線」之外，加設一條「忠誠廢物舉報熱線」，尚未可知。

中國近年講話口徑，心直口快，與西方白左轉彎抹角的拜登式偽善有異。如左膠說「基層弱勢社群」，中國就挑明「低端人口」；左膠說「心智能力受挑戰者」（Mentally-challenged） ，中方說，就是「廢物」。Call a spade a spade，符合達爾文主義的求真務實精神，令人欣賞。

當然也有人感到恐慌，覺得一國兩制沒有了，此屬過慮。忠誠問題，中央十分重視，然而在大陸官場，提出的口號叫做「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」，沒有說「忠誠一定要有能力，忠誠加能力才是絕對」；對大陸黨官要求，只斬釘截鐵的絕對，不問能力；對香港，忠誠加建能力一條，不提絕對。看到了沒有？這就是一國兩制中「兩制」的廣闊空間。

對於香港，本來可以說：「忠誠必廢物，廢物必忠誠」，但國家沒把話說死，可見體恤。

但「忠誠廢物論」易在香港愛國陣營中引起分化，你廢、他廢、她廢，在環保科學的邏輯上，「源頭減廢」，必劍指最高人物的特首方百廢之源。

如何避免自己被標籤為廢物？香港愛國陣營，若會玩政治，排廢自保，就是仿效紅樓夢裏的賈母。

賈母是真正的掌權人物。面對劉姥姥入大觀園的擦鞋攻勢，賈母對劉姥姥笑說：「我不過是能吃口子就吃，能樂會子就樂的一個老廢物罷了。」此言充滿自信，越大權在握，方敢如此自貶。若真相信此言，將賈母當做老廢物對待，就是作死。

因此，如果我是梁愛詩老大姐和范徐麗泰這銀髮閃慧的一級，若有記者來問：香港這個亂局，你會對即將復出再做特首的梁振英有何提點？答：呵呵我何德何能，不過是有空去北京馬會泡個熱澡的老廢物罷了。

此時全場靜下來。這就叫做震懾了。