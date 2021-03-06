《裸屍痕》算是成功了，我接着向六先生提出，再請島耕二連拍兩部戲，《椰林春戀》和《海外情歌》，同樣在一九六九。

前者用了當年在香港歌壇紅遍半天的台灣歌手林沖，女主角也是最受歡迎的何莉莉，又由香港派來李麗麗和林嘉當配角，加上副導演桂治洪，另有一批日本的燈光師和攝影師，飛到檳城取景。

住的是一間四層樓改建成旅館的公寓，全體工作人員浩浩蕩蕩搬了進去。當年邵氏電影在星馬大受歡迎，也從來沒有那麼多明星擠到那小島去，到達時已受影迷重重包圍，要當地的警察維持秩序，看他們揮動警棍，打開影迷，我們才走得進去。

借了一間富豪的住宅當主要的場景，我們在那裏日以繼夜的拍攝，為了節省成本，我身兼多職，做翻譯、場務和會計等工作，在外面風吹日曬，皮膚曬脫了一層皮，長了新的，再曬再脫，香港來的矮小精悍配角李麗麗最調皮搗蛋，她不拍戲時也跟着在現場，最喜歡剝我的皮。

工作人員中有一位老先生，是導演徐增宏的父親，他主要的工作是「放聲帶」。當年的歌舞片要「對嘴」，那是由一部像攝影機那樣的工具，有兩個輪，裝上已經沖印成透明畫面的菲林，留下一條聲帶，經過這個機器放出來的歌，演員聽了張口閉口對着嘴，才能準確，這是普通錄音機做不到的。

拍攝唱歌時也要用一部老式的「米歇爾」機器，非常笨重又很大，和我們當年用的小型「亞厘」機相差甚遠，由於我沒有經驗，在器材方面忽略了這一項，用到時才知道出毛病，這個禍可闖得大了，急得團團亂轉。

問題怎麼解決？再從香港寄來的話需時，那來得及？三更半夜時剛好家父來電話，向他提及此事，他回答說新加坡拍馬來戲的錄影廠也拍歌舞片，還剩下多部「米歇爾」，由新加坡調來，才解決了問題。

《椰林春戀》從檳城一路拍下去，經馬六甲，到了新加坡完成，一路上種種難題，都靠經驗老到的島耕二一一解決，我們白天工作，晚上喝酒，結下深厚的感情，當年日本導演來港拍戲，除了井上梅次之外，都取了一個中國名字，島這個姓，日文唸成Shima，我們都Shima-San前，Shima-San後地稱呼他，San的日文是先生，結果中國名字為他改成史馬山。

片子拍完，六先生覺得很滿意，賣座也成功，就叫我繼續用他導演了下部戲《海外情歌》。

片子由陳厚主演，當年他才三十九歲，角色是一個父親帶着女兒們來搭郵輪到海外旅行，我拿了劇本，問他拍不拍呢？陳厚為人豁達，說無所謂，演員嘛，有戲就接囉。

是不是安慰自己，我不知道。

打聽之下，知道有一艘半貨船半郵輪的英國船要修理，從香港航到新加坡，五天時間，可以廉價包下來，當我們電影的背景。

一上了船，就不分晝夜地趕工，想在這幾天內把需要的戲拍完，但這艘是英國船，一切按照英國方式去管理，我們每一分鐘都需要趕工，豈知船長說不許，我大發脾氣，詢問原因。

原來這是英國傳統，在下午四點鐘一定要喝下午茶，我說你們喝你們的，我們照樣開工。船長說傳統不能打破，一定要停下一切喝下午茶。

氣得我快爆炸，那有什麼破英國傳統，但最後還是拗不過整艘船的工作人員，也只好停下來喝一杯。

工作順利，也終於在限定的時間內把應該拍完的戲趕完，鬆了一口氣。那知道到了新加坡也不准下船，海關人員要上來登記入境手續，慢吞吞地一個個人把手續辦完才能登陸到新加坡，又浪費了一天。

這些日子一閒下來就和大家聊天，導演島耕二已是老朋友了，陳厚也拍過我監製的《女校春色》和《裸屍痕》，都很談得來。

新朋友是年輕的楊帆，他從台灣來，拍了《狂戀詩》後大紅大紫，最受年輕觀眾歡迎。來自台灣的他，高大得很，人又長得非常英俊，迷死不少人，包括他自己。楊帆一走過鏡子必停下來欣賞自己的樣子，越來越自戀，到了後期竟然發起神經病來，戲拍不成，回到台灣後沒事做，逐漸淪落，最後只能在片場中當臨時演員，拍古裝片時導演一叫，他即刻把假髮戴上，但戴反也不管，笑嘻嘻地上鏡，弄到最後也把工丟了，不知下落，我聽到這消息後非常替他惋惜。

另外演大女兒的是虞慧，就是當年派來日本的「精工小姐」，二女是李麗麗，三女沈月明，小女妞妞，是我痛愛的童星。

片子完成後六先生一看，認為不夠熱鬧，下令補戲，但陳厚當時已因病去世，換了金峯代替他的角色，導演也換人，由桂治洪頂上，這是他第一部當正導演的片子，補拍事，對我來說是人生中一個很大的打擊，但後來想起來，也不過是人生過程之一。