中共宣布建立「有香港特色的新的民主選舉制度」，以「完善」選舉，確保「愛國者治港」。新制度下多數議員由功能組別和選委會產生，直選議員比例將大降，而參選者也須通過資格審查。建制派叫好，我則表示失望——這個新制度，明顯還有很大「完善」空間。

民主派老中青三代已全軍覆沒，將來再有自稱民主派的素人參選，能通過資格審查的，也不知是人是鬼，市民還要配合做戲投票嗎？立法會存在，原是為了監察和制衡政府，但「國安法」下，「監察制衡」不能來真的，來真的就是「奪權」。香港今後由國家「全面管治」，想立什麼法，要逐漸起草又得，立刻通過又得，得咗，立法會還有價值？北京該直接廢除，沒必要浪費公帑，圈養廢物。有閒錢剩，我建議倒錢落鹹水海，搞明日大嶼更好。

經歷幾許風雨，今日香港人應該已有政治覺悟：不求粉飾太平，只想實話實說；不再「畀啲掌聲自己」，但願活在真實之中。無論是夏寶龍所說的「愛國者治港」，抑或田飛龍所寫的「賢能的愛國者」，我都沒有異見，只希望你講得出做得到，因為現在球證旁證主辦協辦，全都是你的人，若政府和建制派再做得不好，北京就難辭其咎。

當然，空談「愛國」還是未臻「完善」，實話實說，應該講「信黨、聽黨、愛黨」才對，一絲不能含糊。我之所以這樣說，是近日聽見梁振英說「愛國者治港是天經地義」，「過去兩三年出現一啲聳人聽聞、任何國家、任何社會不能接受嘅不愛國者跑去外國，要求人哋制裁自己國家、香港呢啲事件。」梁振英錯了，他引述的行為極其量只是不愛黨，而非不愛國。

考諸中國傳統文化，「愛國」有很多維度，絕非低端藍絲所想那樣膚淺，一日到黑講「愛國」講到cheap晒。例如戰國時代，秦兵包圍趙國邯鄲，魏公子信陵君為了救趙，竟盜取魏王兵符，假傳魏王命令，還殺掉將軍晉鄙，奪取魏國軍權，領兵擊敗秦國，解除了邯鄲之圍。

信陵君如此「奪權」，比起「跑去外國，要求人哋制裁自己國家」，表面上是否大逆不道十倍呢？對中國文史一竅不通的梁振英，大概不知道信陵君流芳百世，竊符救趙也是「愛國」，如荀子就盛讚信陵君是輔弼之臣，說道：「信陵君之於魏，可謂拂矣。《傳》曰『從道不從君』，此之謂也。」為什麼呢？

信陵君救趙固然有點私心（他姊姊是趙相平原君的妻子），但另一方面，趙其實是魏的屏障，強秦滅趙後，下一步必定吞魏，所以救趙也是救魏，此即李白詩所詠：「大梁貴公子，氣蓋蒼梧雲。若無三千客，誰道信陵君？救趙復存魏，英威天下聞。」可見就算犯下「奪權」大罪，只要有利國家長遠利益（救趙存魏），也可以是「愛國」表現。後來魏王也明白此點，諒解了信陵君，讓他返國坐鎮，共抗強秦。

信陵君奪權也是愛國，那麼遊說外國政府，制裁本國官員，又如何？按照中國傳統價值觀，只要遊說的目標是為了國家和香港的長遠利益，自然也是愛國。「香港國安法」儘管可以「滅聲」，製造「和諧」表象，但事實擺在眼前，這法例也會損害香港國際形象（否則1997年何不馬上立法？），間接破壞國家長遠利益。

遊說外國的目標，並非為了令林鄭月娥難堪那麼無聊，而是在別無他法的情況下，讓尸位素餐的官員知道自己也要付出代價，望其能懸崖勒馬，原理就如M.A.D.軍事戰略：兩國為了避免最壞的情況（滅絕）發生，各自部署核武，以求達致「納殊均衡」狀態。這方法固然不是上策，但已比所謂建制派中那些「可憐的蛆蟲」、「諂媚的廢物」愛國愛港得多。

回看九七之前，港英政府雖非完美，但一般市民不會仇視警察，更不會鄙視官員。那年代的行政會議成員，每一位都是賢能之士、業界翹楚，說話有份量，英國政府也認真看待。請問今天有嗎？社會有賢能的領袖，根本不必講「愛國」，因為他們做的每一件事，必然有利於國家與香港；只有在廢物當道的時代，才會大談「愛國」轉移視線——最可悲的是，廢物就連「愛國」是什麼意思也弄不懂。

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