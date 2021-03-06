中國戰狼要咬什麼，那東西不但死而復生，更從此得到更生，直到永生。澳洲煤炭龍蝦如此，台灣鳳梨亦復如是。

不爽澳洲政府要徹查「新冠」肺炎真相，中國違反已簽署貿易合約，忽然禁止進口澳洲龍蝦牛肉紅酒煤炭。澳洲人於是大吃平價龍蝦，也「禍及」台灣撿了便宜。

澳洲龍蝦產業只會一時因降價而受損，確實向全球推廣機會。至於紅酒，祭出超高額反傾銷關稅，其實許多酒莊早已是中資，傷人一分，自己人受損九分。煤炭不必說，大寒流之下，全國南北輪流停電，工廠停產；澳洲則趁機把煤炭抬高價錢，要買趁手。

台灣鳳梨，不得了，發現了有介殼蟲，進口三天後遭遽然退貨。怎麼辦？政府鼓勵大吃特吃，民間單位也自發狂買鳳梨，各種鳳梨創意料理出爐，「吃鳳梨、挺農民」、「抗中『飽』台、吃爆旺來」。

「千萬不要慣」，共機這年半以來，隔三差五繞台飛行，台人被恐嚇到麻木了，民間又拿阿共仔沒辦法，吃鳳梨吃到敵愾同仇，不消幾天就認購清光，現在是報復性吃鳳梨的時刻，吃到沒出口去還沒全熟透的存貨去了。

自己吃自己不過是「內循環」，鳳梨收成期總不能日日吃月月吃，吃出糖尿病就增加醫療成本，損耗了健保基金。好在戰狼出擊，打什麼紅什麼。看不過眼打抱不平的外國勢力，也加入吃鳳梨國際團隊。日本人尤其激動，當起電商似的推銷，圖文兼備，最近在日本超商已有金鑽鳳梨出售。澳洲一直談了幾年，剛剛進口只是罐頭產品，現在被加速師一咬，貿易談判桌上也多了個籌碼。當然，旅台港人對台灣水果就一個字，讚，這次也撐台買到漲價。

其實只要產品本身夠好，不愁沒識貨者。台灣鳳梨外銷訂單，大陸獨佔九成，很慘？但本土內銷也是九成，即是外銷只佔總生產量一成。此果若有信心做到人間那幾回嚐的水平，擴產增加出口總量，倒過來也幫助了台農。

吃什麼不吃什麼，不必講什麼國際道義，看不過眼動嘴皮只能維持一時，所以，最後還是多虧了大陸壞心做好事，炮製了一場國際試食大會，見好即收貨，鳳梨南向政策若有太多對手，就打國際線。日本進口水果食物檢測標準，向來挑剔，台人稱之為「龜毛」，現在日超商有售，等於多了個嚴格認證商標。

之前只知道台灣土鳳梨最原味，另有牛奶香、香水味品種，原來還有金鑽、甜蜜蜜、冬蜜、蘋果、釋迦鳳梨等等，多到是吃不完。經此一役，長見識了。