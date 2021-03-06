陰毒的後母均愛用蘆花做棉衣，以糠皮當米飯，刻薄寡恩冷笑連連，失寵又喪母的孩子直如透明閑人，卻仍是妨礙。

後母一直懷不上孩子，又怕老父起了二心，遂把她同鄉招來當管家，好生監視。這管家婦體形肥腫又貌寢，所以沒什麼誘惑力殺傷力，是個聽令於大婢的小婢，狐假虎威。

少年道：「我最怕這管家婆，不但尅扣飯菜，還愛無故打罵，糾同家丁關我進黑房——就是這柴房，一關兩三天也沒人發覺，我餓得金星直冒，只得偷生的番薯吃。」

兩個前頭的孩子漸漸長大了，娶了嫂嫂的長子，廿多歲，善觀臉色，也為了想獨佔家產，與後母有染滿足性慾；嫂嫂家貧，仰人鼻息，亦睜一眼閉一眼，只管迎合阿諛，圖些好處。少年識破但不敢揭發……

「——這就是我的一家子了。」少年望向和尚：「但我仍堅強，活得好好的，只盼有日可以自保自立，還有自主，如亡母所願。」

沒等和尚接話，他已自嘲：「母親生前說過，看流年運程，我們母子年年都有『指背星』、『天哭星』……但我不怕指背，更加不哭，終有一日，出人頭地！」

可是，慘劇還是發生了。

和尚不自覺追問：「慘劇？」

清明那日，本該全家去掃墓，拜祭祖先，也拜祭亡母。

父親忽覺身體不適，着他們一眾代行。

主人不在，底下這一眾，交換了眼色。

大好機會！

拜祭完畢，趁少年佇立山邊，思念哀悼，他們合力把他—推—下—山─崖！

粉身碎骨慘死，成了清明新鬼。

一眾沒事人般拍拍手回家，乾淨利落。

飯桌上添了好菜，父親木無表情地着各人入席。少了一人？他們道：「不知遛到哪玩去？整天在外頭野！」

父親鐵青着臉……

（明續）