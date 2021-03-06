幾年前，鄧小樺幫香港文學館向我約稿，希望以香港一條街道為題寫一篇文章。當時我剛退休，感覺每日還在莊士敦道出入，就一口答應。

後來聽說他們約了很多作家一起寫，後來聽說要集成一本書，後來就是現在手邊這一套兩大本的《我香港，我街道》。

整本書共有五十五位作者，男女老少濟濟一堂，包括小說散文詩不同文類，街道遍佈港九新界。文章有長有短，隨便翻開一篇都可以讀進去，讀進去後就是一條街道的滄桑變故，就是香港這個城市的散點透視。

西西寫土瓜灣，是俯瞰式的解剖圖，按每條街道的縱橫佈局去描述時代變遷的足跡。土瓜灣是我弟弟一家曾經的住地，有幾年我幾乎每週都要去一次。我走熟益豐大廈附近的幾條大街小巷，讀西西的文章，好像又在那裏走動，只是多了一個俯視的角度，多了歷史的流動。

李維怡寫的深水埗，四十年間我只去過一兩次，幾乎沒有感覺。她在那一區做過有關性工作者的社會調查，和那裏的人相處多了，把深水埗寫得彷彿可以觸摸。

蔡炎培寫詩，以詩句來寫街道，可能比數千字的散文更捕捉到俗世風情。蔡炎培寫「石板街」，末句有云：「你的陽台住過風華正茂的真光女/今天我去探望徐娘半老的姨媽」。

陳慧的小說題為「不是流金其實是鏽」，以尖沙咀不同的街道為背景，有歌女有黑道又有警察，故事草蛇灰線，點到即止，但人情物故，浸透舊香港「前現代」的味道。好像看王家衛的電影，劉德華梁朝偉張曼玉，走過他們的舊時歲月。

讀這書時才發覺，住了四十年，原來並沒有真正認識香港，香港也真不容易「讀懂」。想起反送中運動中一條標語：「我哋真係好撚鍾意香港」，想起軒尼詩道，那條黑色的河流緩緩流動，流成香港的歷史。

這是我們的街道，我們的城市，我們的人民，我們的舊夢。