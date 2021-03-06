北京人民大會堂風水究竟是否嚴重有問題，為什麼歷年在此地表演仆街的人似乎特別多？雖然說，那裏跌倒那裏爬起來是政治動物基本動作，年紀再大也不會有難度，打完科興high到頭重腳輕更合情合理，旁觀者絕對不敢估計跣腳原因與疫苗有直接關係的機率相當低，但電視直播出現這樣不雅的鏡頭，在首都最尊貴的場地顛覆自己軀體，主角男又好女又好，都畢竟有礙觀瞻。報紙編輯情急之下公開討論發軟蹄和失禁之間的千絲萬縷，當然出於對董伯伯的愛護和關懷，不過那是沒有實際功能的，較積極的做法是搵堪輿高人組成調查小組，擺件吉祥物或者擺個陣化解絆腳的神秘力量，太監宮娥四腳朝天就當趣劇啫，假若不幸撻生魚的是皇上他老人家同時還將生魚撻成死魚，豈不是榮升「翠」劇？講開又講，數天前拆字遊戲專家由「翠」釋出「習死兩次」，外省人還罷了，怎麼廣東人沒有想起異曲同工的「薄瓜瓜」，聯想力實在太欠缺。

董伯伯這次瞓身示範，最使人不安的是後續：林鄭突然善心大發上前慰問，伯伯竟然摸她膊頭。可能你會說，忠誠的怪物向來不靠美貌食糊，加上老皮老骨，應該沒有人會以她為鹹豬手目標，況且伯伯懵懂歸懵懂，道貌岸然如北極聖誕老人，點都唔似係Harvey Weinstein個friend，但起碼的MeToo危機意識不可以沒有啊，上得山多終遇虎，萬一殺出個專煲老藕的變態色魔，咁就大鑊了。更甚者，受殖民地高深教育的林鄭或者不知道，畀人摸膊頭好唔老黎㗎，對方啲衰嘢會傳染㗎！