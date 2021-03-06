帝制在中國好像已來臨，懂得揣摩旨意的搞起許多新花樣，這些宦官奴才無所不用其極的要令龍顏大悅。

與最高領導之名疑似相同的字要強改，鬧出一個大家都不認識的字，最近連敏感的「翠」也要被迫停用，偏偏這個翠字大矣哉，只怕連珍珠翡翠要正其名，商店行號也不可避免的不要用到生機蓬勃色澤奪目的翠字。

有點想不通，翠字又犯了那一諱？羽卒而已，是你們想多了吧，這樣心細如塵鉅細靡遺的拍馬屁，不亦太小人之心乎？

除此之外，無意間轉到的中國電視台，播了一半的電視劇或其他節目竟暫停，改播領導人語錄，平語近人什麼的，似乎整個中國倒溯回毛澤東的年代，或更早前的帝制時代，這種轉變是走火入魔的表忠還是隱隱約約的感覺有什麼要來？經歷過的已毛骨悚然。

改革開放了幾十年的中國，到今天還不能算堅壁清野，仍然派別林立，什麼元老派系、鄧氏體系、指標人物體系、經濟體系、金融體系，政治體系一大堆，而最令人寢食難安的還是傳說中的江系；據聞這派人馬早已潛伏在本港，有龐大的財力與人脈，足以令他們各踞山頭伺機而動；在這種情況之下，北大人忽然對香港所下令的各種高壓政策也就看出一個端倪來了，港人不幸無辜被流箭所傷；權力鬥爭清理門戶之下豈能倖免於難！

一向領導人的至親資料，本屬高度機密竟會曝光，也因此令許多牽連嫌疑者身陷囹圄，本港親中的報紙突兀的刊登這些敏感新聞，一手資料行蹤的掌握事出有因，蹊蹺早已一向多所有，在這樣的年代又說明了什麼？