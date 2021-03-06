朋友列了一張小時候的書單，見到有凡爾納的科幻小說《神秘島》，十分親切。

這也是我看的第一部小說，看的時候大概是小學三年級，「文革」期間，學都不用上了，字也識得不多。一天二舅從外面帶了三本一套的《神秘島》回來，我見到書中的鋼筆插圖好看，便也拿了看，看完了插圖看文字，竟然可以讀出一些句子，句子多了就變成段落。突然感到很神奇，就這麼看了下去。記得先看的是第二本，沒頭沒腦，但因為識字不多，怎麼看都沒頭沒腦，便也不覺得有問題，因為故事情節太有趣，想看個究竟，便斷斷續續，反反覆覆，邊看邊猜。看完第二本，再回頭看第一本，好像越看越明白，識的字也越來越多，等到三本看完，感覺猶如瞎子開眼。之後二舅又去借了凡爾納的其他小說回來給我看，《機器島》、《八十天環遊地球》、《海底兩萬里》、《地心遊記》——看完全集，識得書中八成字，從此迷上看小說。但看了再多的小說，依然記得第一本看的是《神秘島》

有一年在香港書展裏見一家大陸出版社有賣凡爾納全集，大喜，馬上買了一套回家重溫，重溫的是故事，也是歲月記憶，看書的時候，小時候的事情有時會跟書中某一段情節一起出現，它們是沒有關係的，但被喚起來，在腦中平行而過。

二十九本一套書，如今供在書櫃裏，偶爾翻看，像遇到了老師。