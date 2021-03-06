抗新冠病毒疫苗抵港，先有科興，後有復必泰（即BioNTech），長者屬優先接種疫苗人士，不少登陸望七老友預約打針，有幾位回覆：「唔覺得痛，冇唔舒服。」醫生L係一個賽馬團體成員，團體經理C一個電話打過去，就立即飛的士去長沙灣搵醫生L接種疫苗，事後大讚醫生L打針手勢好，打完針佢話：「依家知道快過打針係點解，醫生L同我打完針，我還是懵然不覺，你快啲去搵醫生L。」畀佢講到心動之際，突然聽到一位63歲男子，打完針兩日內就死在伊利沙伯醫院。一班老友當堂窒住，因年紀大了，患三高比率特別高，即使冇三高，只係高血壓已是難以躲避，身邊60歲以上嘅朋友，每日食血壓藥者起碼有七至八成，所以聽聞63歲長期病患者一打針就魂歸天國，唔好話唔驚。

好彩專家小組開會檢討死因，認為與打針無關，死因係其他嚴重疾病。專家話要信科學，何栢良醫生講起BioNTech有數百萬個案數據，分析清楚，經科學檢定係對防疫、治重病有高效，咁反而科興雖有數據，但未經嚴格科學分析檢視。以色列係全世界為全民接種疫苗最快最全面嘅國家，猶太人特別注重猶太人生命，經以色列分析過120萬個真實世界個案（即並非抽樣控制實驗數據），證明輝瑞疫苗（即BioNTech）確係有效，副作用出現次數低至可以接受，故此表面證據係支持打針要揀輝瑞嘅，當然強生藥廠又有新出品，可能更好。但香港只能買到科興與復必泰兩種，其餘三種莫德納、阿斯利康、強生再加埋俄羅斯疫苗，印度疫苗不會供應香港，大家只能二揀一。

呢個時候，國際刑警公佈中國出現假疫苗工廠與非洲國家（贊比亞）不法之徒勾結輸出假藥。中國偵破假藥廠，拉人封艇。中國正在大打疫苗外交牌，爭取國際好感之際，內地往往不乏忠於黨嘅忠誠廢物／無恥之徒／貪利小人，財迷心竅，用假藥害人，唔怪得國際間不少民意調查顯示，中國國際形象日差。

同一時間，WHO、約翰霍布金斯大學世界超肥（obesity）關注組織，聯合共同研究顯示，一個國家如有50％人口超肥，新冠病毒愈容易殺人，即是講，大肚腩長者如張華峰議員最要小心防範。左丁山因此嚇到，學年青人咁要高叫No Carb，現在餐餐唔食米飯。