日本經濟不景氣，優衣庫體恤民情，自動自發宣佈貨品國內全線削價9%，我們這些有得睇冇得使的海外窮鬼聽到消息，當然羨慕嫉妒恨。大花筒以往唔識計數，法國商店一年兩度減價促銷，櫥窗掛上一律八折標貼，都嫌太過濕濕碎，鼻孔朝天冷冷哼出「唓，減咁少，同唔減有乜分別喎」狂言，並不覺得原價一百元的衫褲鞋襪賣八十元有什麼值得興奮。經過十二個月有錢買唔到嘢的禁足生涯，反而令我洞察錙銖必較真諦，整個人變得又孤寒又小器，加上《蘋果》前景不樂觀，稿匠隨時陷入手停口停困境，到時量入為出淪為有出冇入，真是喊都無謂。現在才來積穀防饑雖然太遲，慳得就慳總不會是壞事，逼上梁山臨老終於學打算盤，那個從前肯定嗤之以鼻的百份之九，看在眼裏有如珍貴的六合彩安慰獎。

咦，奇怪嘞，我就話人窮志短，連斗零都無限放大啫，為什麼以疏爽見稱的大陸消費者會那麼肉緊，因為優衣庫只減日本不減中國，深深感到民族感情被傷害，怒髮衝冠呼籲杯葛罷買？所謂各家自掃門前雪，人哋打救自己的國民是內循環，關你天朝百姓鬼事，大細超的罪名根本不能成立；更何況，偉大的習主席不是剛剛公佈舉國成功脫貧，毀滅絕對窮困的歷史任務已經完成，出現千年不遇的「彪炳史冊的人間奇蹟」嗎，既然富可敵國際，小日本幫補窮L的救濟運動，怎麼敢拿到神州大地推行？貿貿然將豪客當赤貧，不怕嗌交部戰狼群起齊吠，話日本仔辱華嗎？別忘記有錢就是任性的國訓，照我話，就算優衣庫不識輕重降價，陸胞也應該堅持付原價，咁先至威呀。