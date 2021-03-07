二月十九日，澳門建設發展辦公室宣布：「政府擬動用三十五億元，將氹仔輕軌延至橫琴，接駁內地高速鐵路，爭取四年之內完成。」去年十一月三日，新香港市長鄭月娥赴京前告記者：「目前疫症阻絕大陸與港交通，港人最關心的，是兩地恢復往來，振港經濟。我希望此行可爭取中央支持通關。」現代漢語人顯然都愛「爭取」。

中共向來以爭以戰為高，形於現代漢語，「經濟上」就變成「經濟戰線」，「國家發展策略」就變成「國家發展戰略」，「反罪惡行動」就變成「反罪惡鬥爭」，「批評」就變成「砲轟」等等，不一而足。「爭取」一詞，同樣富好戰意味。香港在朝派議員，更常用「成功爭取過路綠燈延長兩秒」之類標語作宣傳。

其實中文向來以措詞溫良謙讓為美，怎會動輒就是好勇鬥狠的口吻。《普天忠憤集》卷二有光緒年間軍機處陳熾《上善後事宜疏》，主張派學生往西方各國大學，分門學習：「每歲以百人為額，期以十年學成而歸。」《史忠正公集》卷一有史可法《請進取疏》，勉南明福王復國中興：「惟願皇上乘此艱難啟運之時，亟圖報讐雪恥之舉。」陳熾不會「爭取十年學成」，史可法也不會「爭取皇上乘此艱難啟運之時」。

澳門當局之「爭取四年之內完成」，以及鄭月娥之「希望可爭取中央支持」，中文應作「力求四年之內」、「希望可獲中央支持」等，畢竟沒有人跟他們「爭」。無論如何，語言會影響思想，中國人真應連說話都扮「戰狼」嗎。