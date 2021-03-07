繼63歲患糖尿病男子接種科興疫苗之後兩日死亡，本港出現第二宗相似個案：一名55歲女人，本月2日接種科興疫苗，本月5日身體不適，懷疑出現中風，入院後死亡。

兩名死者因何而死，與疫苗有無直接或間接關係？需要屍檢之後由法醫判斷。既然如此，一個負責任、重視人命價值的政府，是否應該馬上喝停科興疫苗的注射工作，等屍檢報告出來，確定兩名死者的死亡百分百與科興疫苗無關，才呼籲民眾接種呢？據悉，疫苗臨牀事件評估專家委員會將於下周一討論個案，那麼，在專家討論之前，在結論出來之後，其間將有多少人繼續接種疫苗？這些人潛在的風險有多高？萬一再有人出事，誰來承擔責任？

奇是奇在政府對死亡事件反應冷淡，民眾反應則相當兩極，一方面部分登記者紛紛取消預約，注射現場場面冷清。另一方面，少數去打針的民眾反應卻相當亢奮，一派視死如歸的大無畏模樣，有患糖尿的長者表示不擔心，「早兩日死之嘛。」這就很有趣了，既然死都不怕，怕甚麼病毒？反正染上了，最壞的結果也不過是一死。還有人表示「生死有命」，同樣荒謬，「生死有命」怕甚麼病毒，打甚麼疫苗？

首位死亡男子的死因，據專家推測，與疫苗不一定有直接關係。相信第二位死者的死因，應該是死於中風，而非疫苗。再有其他人死亡的話，毫無疑問，肯定也都是死於他們本身所患的疾病。