藝術歸藝術、學術歸學術、唱歌歸唱歌、水果歸水果？別事事牽涉政治？錯錯錯，信貿易會讓利給你？莫莫莫，東風惡，歡情薄。

阿共仔忽然把四萬噸鳳梨退貨，國民黨主席江啟臣第一反應是：「別過分政治化。」阿共仔在上回國共論壇已把國民黨當丐幫辦，環球時報胡錫進第一個撲出來打臉：「中國真想搞台灣經濟的話，辦法可多了去了，可以搞得台灣滿地找牙。」

對，「真想搞」是未來式，「搞」是進行式。是否鳳梨歸鳳梨？另有KOL戰狼宣戰表明，這是「窮台政策」，霧蓮、釋迦、柚子，陸續有來。

鳳梨產地大多在綠營縣市執政，這招殺着，先給執政黨難題正如胡錫進眉批：「看民進黨還逞甚麼能？」，大陸進口鳳梨時，已為明年縣市長選舉埋下菠蘿，現在提早引爆，也是好事。至少「以經逼政」三部曲「養、套、殺」，一早震耳欲聾，吃「免費午餐」吃到飽的人裝聾裝睡。如今應如醍醐灌頂，覺醒未遲。水果不能放在一個籃子裏，出口嚴重傾斜，經濟命脈給人掐住咽喉，是一段不正常關係中必備常識。

正常貿易，都是等價交易，買賣雙方平起平坐，阿共仔口頭禪「惠台措施」，就是買你這個那個，有時不管用不用得着，說是給你優惠。「養」肥了你，胃口大了，一點都不能少，直到「套」牢了你，這經貿牢籠太大，想另找買家，不是一天半天的事，成為俘虜之後，適當時候才「殺」你一個措手不及，警告你不聽話的效果。

戰狼一號老胡錫罵執政黨，一邊搞兩岸政治對抗，一邊要求中國惠台措施只增不減，「世界上哪有這樣的邏輯？」對，世界上哪有阿共仔的邏輯，我買你水果施捨你，你想繼續用水果換一口飯吃，就要卑躬屈膝，接受和平統一，「九二共識」全新通識：一國兩制。

從新黨跳到國民黨，宣布將參選總統的趙少康說：「中國比較大嘛，很多時候應該大人有大量。」喊話習政權放過台農。說得好，正是這樣：你是大大人，小人不想餓死，跪求你繼續買起台灣。希望大國大量，就像小孩犯了錯，乞求小器方丈寬恕。

究竟做錯了什麼？對這笨小孩來說，最錯就是由2008年開始，「稱兄道弟」一番，最後總出口量大陸佔45%，這畸形順差，不莊敬自強打國際線，只能順從戰狼的胃口。

香港人對這不陌生，自由行之後，陸客來，藥妝店吃飽飽，租金年年漲，一個不來，問你死未。陸資不來，恒指大去。