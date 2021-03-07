英國的雷丁監獄外牆上出現了一幅塗鴉，畫了一個囚犯翻牆逃獄，他游繩而下，仔細看，那條繩子不過是一條打字機紙扭成的帶子，下面還吊了一部打字機。

看塗鴉風格，人們猜測這幅作品出自塗鴉大師Banksy之手，後來他自己也承認其事，並在IG上發了創作過程的短片。Banksy現在已是拍賣場上的寵兒，但他依然會神出鬼沒在街頭畫畫。這幅畫畫在監獄圍牆之外，尺寸巨大，神不知鬼不覺突然出現在人眼前，令人驚訝，那面圍牆馬上就成了拍照打卡熱點。

雷丁監獄因為關押過王爾德（Oscar Wilde）而聞名，Banksy畫中帶着打字機逃獄的囚犯，顯然是個文人，令人聯想到王爾德。雷丁監獄雖然從2013年已停止運作，但是高牆氣勢仍在，所以這一幅「囚犯逃獄圖」也更加吸引人。

如今「翻牆」一詞在中國家喻戶曉，見到這兩個字，中國網民不會想到有小偷入屋，而只會思及自己翻牆上網，跳出去窺覷「外國勢力」。無論是想知道些世界消息，還是「出征討伐」特朗普、蔡英文之流，都要翻牆才能成事。個個都是一邊打字一邊翻牆高手，看了Banksy這幅塗鴉，親切感一定油然而生，等到疫情結束旅遊開放，這面牆想必成為中國網民朝聖之地。

人生在世，有形無形，總有些牆擋着，有的在眼前，有的在心中，能翻過去當然好，自己翻不過，見人翻過去了，也替他高興。