三位靚女約左丁山飲茶好耐，卒之搵啱日子，3月4日星期四見面，本想去皇朝會咖啡室食「芝士焗龍蝦三文治」（招牌菜），但靚女K話最近搵到份工在上環返工，食午飯時間有嚴格規定，於是咪去陸羽飲茶囉，其他兩位一於叫好，因佢地平時想去都訂唔到位，正好跟埋左丁山到陸羽飲杏汁豬肺湯。

靚女K話最近幾驚周圍去，佢有兩個朋友去K11 MUSEA行商場兼飲食，點知該商場爆發染疫群組，兩位朋友立即畀公司勒令回家隔離七天，檢測兩次陰性才可復工，另一位朋友嘅大老闆懷疑與到過名潮食館嘅朋友一齊食飯，被送去檢疫，呢位大老闆亦係左丁山相識，好彩半年冇見過佢，但呢類事情防不勝防，故此左丁山太太直情下宵禁令。

食食吓，忽然見到天真許坐在另一邊，佢係陸羽地下常客，呢日就同一位朋友到三樓飲茶，由於三位靚女各要趕往返工，我地好快食完，過枱同天真許傾吓股市。當日恒指在中午跌咗近七百點，問天真許：「恒指一日可以升幾百點，第二日跌幾百點，昨日升七百八十點，今日跌七百點，點玩呀？散戶不慎，隨時左一巴，右一巴，輸到面青青喎。」天真許話：「你有冇睇我嘅Blog，二月二十六日文章題目就係恒指大勢已去。二月十七日恒指高收31085，2月26日低見28080，唔見咗1665點，今個星期就chok上chok落，形勢不妙，加上太陽風暴在2021年3月3日下午七時發生，係近年罕見情況，2015年試過，通常風暴後就會出現恒指見頂回落，我目前判斷係恒指在2月18日之31183點（日內高位）已見頂，加上太陽風暴，港股中期形勢不樂觀。」講甚麼太陽風暴，左丁山根本不懂，只得過聽字，天真許素來以長期波浪綫測市，今次睇恒指仲會繼續跌，講明撈底不宜，信不信由得你，查番過去紀錄，天真許唔係次次啱，但命中率亦算幾高，捉轉捩點命中機率更高，且看今次又如何。3月5日恒指先跌724點，反彈倒升160點，收市跌138點報29098，極為波動。

天真許話不如一齊吃晚飯，聽佢更詳細分析點解中期看淡，左丁山本想應承，不過一醒起老婆叫回家吃晚飯，減低中招風險，唯有推辭。