梁振英最近漏口風，自稱「香港數百萬有資格參選的人之一」，似有意再選特首，相信很多港人也熱烈盼望。今日在香港從政是高危的，選立法會可能犯「國安法」，做行政長官又可能被外國制裁。姑勿論梁先生能否東山再起，單是勇氣已經值得鼓掌。當然，最叫人嘆服的還是他的臉皮。如果梁先生的臉皮能做盾牌，塵世間應該沒有武器可以攻破。

中共透過田飛龍放風，說國家需要「賢能的愛國者」。我不探討梁先生是否愛國，只想問一聲：他有多「賢能」呢？做了五年特首，梁先生或梁粉能講出什麼威水政績嗎？眾所週知，在他擔任特首期間，香港出現所謂「港獨」，又爆發史無前例的「佔中」——「佔中」也間接催生了2019反修例和反警暴運動——此乃鐵一般事實，什麼語言偽術也無法否認。

最風趣的是，他居然說過去三年自己並非遊手好閑。有時真係忍唔住笑。天天數蘋果廣告，然後在Facebook出帖，真是日理萬機啊。正如本欄以前寫過，寫文章非梁先生所長，因為他思路不清，比如有記者問他「愛國是否也要愛黨」，他不爽快答「是」或「否」，竟答「攞嚟講」，相信國家會很失望。

梁先生原話是這樣的：「香港好多朋友包括反對派嘅朋友，成日講『我好鍾意香港』，嗰個香港係點樣存在呢？我哋係存在喺中華人民共和國底下，中華人民共和國係由中國共產黨領導，我哋嘅生活方式、資本主義、社會制度等，全部都係中國共產黨制定落嚟，包括一國兩制、港人治港、高度自治，所以呢啲問題係『攞嚟講』。」

答得轉彎抹角，無非想表示「香港有賴中國共產黨才存在，所以愛港也要愛黨」，對不對？這樣答就大錯特錯了。雞蛋也是靠雞才能存在，請問你喜歡吃一隻蛋，難道要愛上生蛋的雞嗎？梁先生應該理直氣壯說：香港人即使不愛香港，不愛中國，也要愛中國共產黨，否則後果自負。「愛黨」兩字很難以啟齒嗎？愛就要講，唔講又點知你愛！

答一條簡單是非題，也囉囉唆唆拖泥帶水，如何稱得上「賢能」呢？除非才能是以面皮厚度計，那麼普天之下，就只有林鄭可以一拼了。

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