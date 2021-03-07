後母見此情狀，估道父親為小兒子不肖生氣了，向腫作一團的胖管家示意：「你去把那明前龍井泡來，讓老爺子消消氣。」

管家婆唯命是從。

一壺清香的明前龍井，在清明節前採摘的嫩芽製成，色澤翠綠，甘醇爽口。後母奉上一杯：「這是綠茶珍品，剛買沏上，快喝。」兄嫂也慇懃勸飲。

見父親喝了，也安心了。

父親示意各人起筷，他因不適，只吃清粥，桌上好菜就讓上山勞累大半天後的家人享用了，大快朵頤。

忽然，父親捧着肚子，彎着身體，五官也扭曲了：「好痛！」

「哦，不舒服便進房裏休息一下吧。」

舉桌動也不動。

管家帳房家丁動也不動。

父親恍然大悟：「有毒！你們在茶中下毒！」

後母只是淡然微笑。

父親怒斥：「別以為我不知道，你們殺了他，已有人通風報訊——兒子是我骨肉血脈，再不肖，不得我心，要打要罵要剮，還輪……不……到……你……們……」

還差一點點時間，老頭子的財產就到手了，兄嫂望着父親：「我是長子，日後代你管理一切，帳房已準備好了，你放心去吧。」

「放心……」父親「撲通」一下不支摔倒地上，之後悄然無聲。

望着七孔流血的屍體，何以父親仍會「放心」？

——因為，飯菜中早已下毒。未幾，一個個也捧着肚子，彎着身體，五官扭曲，七孔流血，在痛楚中嗚呼哀哉！

這一家，滅門了。

各懷鬼胎，貪財好色，混亂敗壞，心腸惡毒的一家，是物以類聚？抑或報應不爽？總之自相殘殺，無一倖免。

本來「飽死」的焰口餓鬼，從「孽鏡」中，找到自己的前因，靜默了。

和尚在大宅悄寂中，忽有異狀……

（明續）