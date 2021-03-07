這一晚她搭地鐵回家，車廂屏幕上特首笑咪咪表示支持政改。她這陣子好幾個星期都加班到凌晨，沒有緊跟時事。看到這一句，她愣住，拿起手機補新聞，只覺悲哀。

看到頸痛不已，她方抬頭，恰巧頭先那畫面又重播，這次她被車廂內的同路人吸引——除她外，二十幾個人沒一個眼光投向地鐵電視屏幕。左邊的中學生在電話上玩着不知什麼古裝網遊，對面的兩個西裝中年人看起來是同事，正在寒暄。坐在她旁邊的母親在看女兒的作業，女兒則百無聊賴唱着英文歌謠。

特首還在講，笑得格外陽光舒心，但沒人聽，也沒人在意。這種奇怪的平行世界，以前她出差在上海的地鐵和飯店也見過，新聞聯播裏領導人們開會、發言、訪問，卻沒有一個觀眾，彷彿不相關。也不是不相關，本要看的人知道這些事情自己沒可能參與、只可能被影響，久而久之，也就算了吧。

這幾年她總是憂心忡忡，和朋友們感嘆討論。如今，除了走了的那批朋友，大家好似已經接受這情勢。日子還是要過下去啊，朋友說。也有人在絕望中尋找希望，有個一直拿不到教職的朋友前幾個月忽然鬥志昂揚。細問才知，一向難進的大學最近出現不少空位，一是一些僱員合約到期不獲續約，一是不少外籍教員決定離開香港。但到三月，這朋友的語調又灰下來，他投出很多簡歷，都沒有回應。「是因為我去參加某一年的遊行嗎？還是在網絡上寫了什麼的緣故？」朋友百思不得其解，但這問題也永遠不會有答案。他氣憤不滿，開始在網絡上找去東南亞國家教書的機會，好像已經有些眉目，想來也是要走了。

走了的人有幾個十分牽掛香港，他們在fb貼新聞，闡述心意，又有愧疚。每次讀到，她都覺得很慚愧，經濟不景氣，分分鐘都有可能被裁，她的時間都花在求生存上，至於生存的方向，倒是無暇顧及了。

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