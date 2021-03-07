讀《我香港，我街道》，深覺鄧小樺他們的策劃很有創意。每個人把自己生活過的街道寫活了，眾多的文章合起來，一個老香港也就活了。

做幾十年編輯，難免職業病，於是聯想起，可以寫街道，也可以寫人。如果又集合一批人，每個人寫自己熟悉的一個人，把文章集結成書，就有了香港人整體的風貌。一個城市有街道，也有人，這個城市就立體了。

寫人可以，寫一間舖頭也不錯。在大陸遊客還沒有蜂擁而至時，香港滿街都是街坊小店，賣種種古靈精怪的東西，有的失傳了，有的還在苦苦撐持。那些巨細無遺的生活用品，都無關宏旨，但都是我們生活的原質。

寫舖頭可以，寫一種香港小吃也可以。小吃是最足以代表地方風味的東西，去到天涯海角，想起家鄉小吃，就會惹鄉愁。我來香港晚，很多香港小吃都沒試過，有的遠在新界鄉村，更聞所未聞。最好能配上圖片，彩色精印，那就是老香港的風味。

寫小吃之外，寫一間街坊食肆也一定很有趣。寫食肆就要寫那裏的夥計，寫相熟的食客，寫他們的食物和服務，寫出老香港最地道的生活氣息。

寫人可以，寫一件事也好。每個人各有經歷命運，有生死大義，也有雞毛蒜皮的生活點滴，每個人經過的事，都是他人生命的對照，也是城市歷史的細節。

寫人就要寫事，寫事也要寫人，人事變故對應城市滄桑，要了解香港當代史，未必要讀歷史教科書，讀人的故事就可以。

很多人都說，現在的香港已經不是我們認識的香港了。香港變得讓我們認不出來，不是我們改變了它，是外力改變了它，越往回看，香港越好，越往前走，香港越不堪。正因如此，我們對以往的香港更加不捨，更想把它留住。我們留住香港的方式，就是盡量留住它的舊時風采，留住它所有的好。

香港文學館神通廣大，再去籌幾筆錢，把老香港留給後人，功德無量。