中國北京出生的華裔女導演趙婷以「遊牧人生」一片縱橫今年度各大影展獎項，還「拿下」了金球獎最佳影片、導演兩大殊榮，本來令中國民眾「與有榮焉」。

忽然情勢急轉直下。當中國輿論標籤趙婷為「中國人」時，慘遭趙導以「我屬於美國」而回絕；二來趙婷受訪，指摘生養她的母國「充滿謊言」，在北京生活時，沒聽過幾句真話。此語一出，大陸網民大怒。

公然數典忘祖挾洋自重而發表漢奸論述，這還了得。北京當局叫停大陸所有海報網站電影宣傳，即行封殺。

趙導瘋了？不，俱巿場二字作怪。

以美國為首的西方厭華鄙中，不但黑人白人針對亞裔的街頭勇武行動有所增加，即使左翼盤踞的大學，許多黃面孔感覺，突廣泛受到師友冷漠疏遠。近日有一位香港去英國某著名大學讀文化研究的女生——文化研究，你說這科左不左——兩年來唸書順風順水，成績優異，今年交上去的論文功課，忽遭教授導師百般刁難，不許通過。身為文化研究學者，她以敏銳的文化觸覺認為，學院白左不再維持大愛包容的化妝，此一態度轉變，與民間人人皆知的某國傳來的病毒、但官方又不准提名而引起的種族主義排華動機有關。

趙婷的電影此時冒起：主題故事，關於美國低層的遊牧貧民，社會主義意識先行，與「小偷家族」和「羅馬」之類揭露全球貧困真相的政治正確合拍。導演是女性，也符合女性主義標準。但「中國人」身份，若在西方高調宣傳，此時勢一定影響票房。

中國也有十四億人口市場，但中國年輕觀眾喜歡看「唐探3」、「哪吒之魔童降世」、「復仇者聯盟」之類感官刺激超級豪華科技娛樂大製作，俱幾十億票房，不喜歡看爛衫貧窮的人文賈樟柯。趙導的美國片雖也暴露美國窮人地獄慘況，對於中國人拉家帶小夢想移民美國有一定的阻嚇作用，唯片商投資者，算盤一打，此片在大陸上映，你好，趙婷，再感動也感動不過「你好，李煥英」，票房最多兩千萬。但全球票房被「中國人」標籤，恐影響收入，難以估計。

趙婷的電影，主要國際市場，不靠「內需」，因為她不是「花木蘭」的劉亦菲。香港政治家兼前人大代表飛天朱說：愛國是一盤生意。同樣，中國人不中國人，對於一部電影，有時加分，有時影響利潤，百份百更是一盤生意。

不論幾Nomad，Money就是跨種族國界唯一的Normality。