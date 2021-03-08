嫌犯人數破天荒，起訴罪名荒謬爆表的一場審訊，法庭跟懲教署安排，在有心無意之間，同場加插非人道表演。

三天沒換衣服沒洗澡，在警署乾坐錄所謂口供，放飯不準時，結果有人捱餓捱睏，熬到送院。對這一齣不必要的虐待，吳靄儀在蘋果名采專欄〈Elsa，請抹去淚痕〉一文一錘定音：「上慣法庭的律師大律師，一下子都認不出這是什麼地方什麼程序。」

同為資深大狀，曾為同黨同志的湯家驊，則不忌憚用最壞心腸，揣測人性最陰暗處：不排除這批蓬頭垢面的病人飢民嫌犯，在博社會同情，有利法官恩准保釋。

湯狀質疑法官會因為社會反應而影響獨立判斷，更讓人認不出香港法庭已變成什麼地方。也對，官報批判法官，會影響法官擔心前途，官報下追殺令，點名要法庭別放過尚未真正受審的幾名眼中釘，指定的國安法官會受到這種社會氛圍，在內心跟自己說聲：收到。這就是湯大狀眼中的法治，法庭就是這樣一個地方嗎？

「博社會同情」實在難聽過林鄭感謝「由中央主導」完善選舉制度方案。博同情者多的是，都是刻意誇大痛苦，利用自身小小不幸，謀取個人利益。那47人都是被動受虐，能想到這個可能性，其人有可能出現反社會人格。

誰會同情因參選而犯法的人？始作俑者只會為了證明自己有存在價值而慶祝，從他們身上發了國安財而袋袋平安。湯家驊們只會慶幸，好在放棄了原則，好在變身得及時，好在沒堅持辛辛苦苦學到的法治理念。

什麼叫同情，同情心是用在可憐人身上。對無辜患上驚恐症的人，你試試對他說：「唉，我很同情你」，他若沒有翻臉，才會對你說：「你同情我就是貶低我，我只要感同身受。」47人參選有罪，需要的不是同情，而是為他們不值，激起敵愾同仇；他們遭遇即使可悲，只反映了政權可恥。

據說吳孟達生前座右銘是「人最重要就是要開心」。受到不公平待遇，當然不會開心，但敞開心胸無悔無愧，開燈關燈都心安理得。而湯大狀轉身變了可怕的陌生人，再不認得過去的自己，敢講人所不能講的話，「十一哥」對坊間揮之不去的「惡意造謠」，連澄清都不敢，無論開不開心，最需要同情的是他，可惜，不值得我們同情。