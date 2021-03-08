美國總統拜金就任甫一個月，即大改前政府對中共政策，不復劃分中共與中國，二月十六日還上有線電視新聞網，為習近平治國方法辯護：「稍懂中國歷史者，當知中國每逢分裂，即遭外侮。故習近平之基本主張，是國家必須統一，國內事事須嚴密控制。」拜金說中國歷史，卻對中國歷史全然不懂。

外侮其實世界各國歷代都有，不論國家分裂或統一。春秋戰國是我國史上第一次大分裂時代，外侮卻遠遠沒有大一統的清朝那麼厲害，思想與學術自由則百倍勝於清朝。春秋齊桓公的霸業，就有兩點最足稱道：一是在都城稷門建學宮，求天下賢士，務求百家爭鳴，有所建白，增強國力，即東漢徐幹《中論》卷下所云：「齊桓公立稷下之官，設大夫之號，招致賢人而尊寵之。」二是領導各國諸侯，抵禦外侮，發揮守望相助精神，例如《史記》卷三十二載：「山戎伐燕，燕告急於齊，齊桓公救燕，遂伐山戎，至于孤竹而還。」齊國之強，絕對不在「國內事事嚴密控制」。

其實中國歷代無道之君，最不受外族威脅的時候，就是最獨裁的時候。《大宋宣和遺事》利集載：徽宗年間，每逢金邦兵臨城下，朝廷就下詔求言；及金兵一退，就阻抑言者，所以當時有民謠曰：「城門閉，言路開；城門開，言路閉。」中國歷史並無「專制統治以禦外侮」的例子，拜金總統何必謊言欺世。