美國傳統基金會（Heritage Foundation）在3月4日發表新一年「全球最自由經濟體排行榜」，香港本來25年連續第一名，去年屈居新加坡之後排第二，今年竟然被剔除出名單，令人為之愕然，傳統基金會老實不客氣，指香港在中國體制之內有比較大的經濟自由，但近年北京愈來愈加強控制，香港政策已全由北京決定，不再有自主性。

香港的大政策由北京決定，是無可懷疑的，去年七月一日以來，中國頒佈了在香港實施的國安法，設立了國安處，隨即展開圍捕檢控行動，以最大力度打擊本地民主派；律政司也表現勇悍，絕不認輸，輸了官司便一直上訴終審法院，被告被折磨到精神崩潰邊緣，更被迫千金散盡。國安法雷厲風行，已達建制派大智囊邵善波所講的Overkill程度，驅使香港人勇於考慮移民。UGC公佈去年8所受資助大學的學生離校比率創新高，本港有名中小學不停收插班生，皆足以顯示移民對教育的影響，而移民又與去年七月一日後發生的事情有關。

香港失掉世界最自由經濟體的頭二名地位，相信商貿局局長的反應是：外國勢力抹黑香港和中國的關係，顛倒黑白，無理剔除！實質上，失掉排名，離開名單，對香港有甚麼影響？不要以為基金會的排名只是一個遊戲，看中國排名在100名以後，並不影響中國的經濟增長和表現，排名沒甚麼了不起。但不可不知的是，香港內無天然資源，人口不多，過往經濟繁榮，靠的是金融業和服務業，這兩大行業對資訊自由流通、居民言論自由的倚賴程度非常重要，傳統基金會把香港排除在全球最自由經濟體之外，其實表明了國際人士，特別是美國人，對一國兩制的信心已完全失去，對香港維持司法獨立、資訊自由和言論自由等等要素已不存希望。中國收回香港後，極不想香港變成另外一個普通中國城市，而是希望把東方之珠建設得更明亮，更可大放光芒，偏偏北京近年的政策全面向左，寧左勿右，打擊香港一大片，拉攏一小片（建制派），對港人治港制度，只有收緊不會放寬。外國人看在眼裏，對香港是世界最自由經濟體，早有懷疑，今年打開天窗說亮話，索性將不方便的真相公諸於世，香港人只能嘆一聲無可奈何春去也，極有利於新加坡悶聲發大財！