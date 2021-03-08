只見和尚失神，如墮入深沈的黑洞，苦思，找不到出路，找不出因由……面對一家餓鬼，他有點茫然問：「說是家人自相殘殺，也是人間最大悲劇，但何以『外人』也死在其中？」

少年道：「他們都是為虎作倀的幫兇、爪牙、鷹犬、走狗，沒有一個是『無辜』的呀。」

「如帳房先生只是管理財務帳目——」

「不能看表面，這帳房在我家，從前以父親為主，協助他刻薄歛財，收入每多不義，自己也從中騙取利益，肚滿腸肥。」少年再道：「看他長相，耳後見腮，眼神閃爍，後來見後母和兄長另有圖謀，衡量之後，暗中倒戈相向，作假帳、除眼中釘——即是我，都有份。」

「因果如此。」和尚長歎一聲：「都明白了。但趕盡殺絕，到頭來亦一場空。」

「師父說得對，看他們張嘴即變火焰，求食慾望永遠不遂，求之不得，見之不獲，也很痛苦。」

和尚道：「是的，饑渴至極，即使是重病者腫瘤膿血惡液鼻涕臭水，都群起搶奪。只怪生前業力，壞人衣食，且見人饑渴還得意稱快，是吝嗇、貪婪、嫉妒，害己害人……」

「請問師父如何為他們解脫？」

「主要是他們自執迷、沈淪之睡夢中覺醒、悟道，由迷惑而明白，由模糊而清楚。36種餓鬼各有各的因緣果報，貧僧能力有限，但當盡力而為。」

引領至瑜伽焰口法會，放焰口、盂蘭盆供，向餓鬼施食、說法、超度，讓之得悟、皈依、受戒，具足正見，不再造孽受罪……

少年感激：「那真是一條漫漫長路了。」又道：「不枉我等你那麼久！」

鬼界一夜，已是人間十年……少年在沒防備之際忽然問和尚：「你知道我在等你嗎？」

（明續）