練拳不練功，到老一場空。

愛港不愛國，交俾黨發落。

鄧小平講過，實踐是檢驗真理的唯一標準。個個都話愛國，你估個個都真係咁愛國咩？不排除有表裏不一，反美是工作，親美是生活的「假愛國」份子，竊居廟堂。

只有「實踐」，才能檢驗「愛國」。

第一，放棄任何外國護照。除了BNO，居英權、BC、加拿大美國澳洲，只要那本護照的領土不屬於我國神聖不可分割的一部份，都是「外國勢力」，都要交出護照﹗這絕對不是甚麼「全面向左」、「與世界脫鈎」，你想想，你明明說愛老婆，但原來錢包還偷偷藏着其他女人的照片，成何體統？係，我知道，古時候男人的確可以三妻四妾，後宮佳麗三千；但古時候，也有太監，閹咗你，貪字得個貧。所以，那個在英國和家人合照笑到合不攏嘴的女人，請用行動檢驗愛國的標準。

第二，打科興。不是普通人打，而是你有長期病患也仍然去打。須知道，放棄外國護照，只是你感情上奉獻給祖國；一個長期病患者打科興，卻是行動上把自己的生命也完全交託給祖國了！我建議每個打科興的市民，按身體狀況給予不同的獎勵肯定。譬如60歲以上去打的是「勇士」，有長期病患去打的是「烈士」。 如果想增強愛國效果，可以簽署「完全信任國家」的同意書。

本人×××，愛國愛港=愛黨，如打科興引發任何意外，一概和疫苗無關，責任全屬己方，是搬石頭砸自己的腳，我願意為祖國第三期臨床數據作貢獻！

第三，公務員和高官除了要集體宣誓，也應該集體撕毀外國護照，再加上集體打科興疫苗，誰不打便要誰滾蛋！反正現在官場大逃亡齊跳船，正好換血。

第四，放棄英語。今年有政協委員建議內地的學校不要把英語列作必修科，也不必全民學習英語。要愛國，便要由今天起，取消香港的英語科，全面恢復「母語教學」！記住犯婦人所講，一國兩制原來只是講「經濟」，而不是「學制」。