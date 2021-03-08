無獨有偶，好些朋友在不同社交平台都Post應景煙雨濛濛初春一片灰色的照片；真是錯在天氣。

宋．釋普濟《五燈會元》卷十九：「春寒料峭，凍殺年少」；形容初春寒冷，或時凍入心扉！

香港的初春最能解釋「春寒料峭」，乍暖還寒。

北方所謂初春仍在下雪，根本不算春天。亞熱帶南方我們的春天氣溫古靈精怪，農曆新年那幾天陽光普照，中午時分幾乎天天超過20℃，年花被催谷，燦爛應節。

過了年十五元宵，北風卻南下，氣溫驟降與蓄勢待發回南的東風撞個正着，帶來連場大雨，舒緩幾乎整個冬天萬里無雲陽光普照，勝似地中海夏天不正常的乾爽。接着煙雨濛濛霧鎖香江。過去至怕濕漉漉的嶺南春天，乾燥過久簡直歡迎光臨。我的一些原籍山西及陝北曾經在廣州及深圳生活過的朋友，對南方的初春這樣形容：洗過的衣服，前夜脫下的鞋襪，隔了一天猶似從未乾爽過。晨早起床後，離開了一天的枕頭棉被永遠蘊藏着一抹濕氣，身體再次鑽進的被窩猶如一卷即將或已經發霉有機物體。

《周末畫報》將其中一位調到北京編輯部，當我們害怕北方冬天的暖氣設施在七天之內將手背甚至手指的皮膚「烤」至衰老了十年；朋友卻甘之如飴，發誓不再回到濕漉漉的南方長駐。

好長一段時間，將「春寒料峭」誤認「春寒抖峭」，熟我者習以為常，不單止文字，各式生活細節曱甴木蝨見慣不怪。跟同伴沒約法三章規定的生活模式：一半共享，一半自立；這樣好，不然一週七天同住準會將他氣死。早成常規獨自面對生活，Solitude一詞慣用，包括錯漏百出的愛屋及烏；旁人挑剔，沒法子，我有我方式。

不在一起時的溝通很簡單，也非寅時卯時不斷通電話發WhatsApp，共通卻是坐下專注工作，三、五、七個小時；況逢幾朵花新，偶爾一首好歌，發過去，表示關注如此而已。這段日子發完再發都是青山版本《微風細雨》，是電影《叔叔》影響？

青山將《微風細雨》淡淡定定演繹，將兩個長者麻甩佬的愛情編織成永恆定性；也暗放一半漸次冷卻，另一半卻仍然浪漫充滿希望的愛意凝結；聚精會神的過來人心水至清：行到水窮處，坐看雲起時⋯⋯選擇的路不多，能蒸發至共坐看雲起已很了不起，一些話無需說得太盡，點到即止。

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