上周末法國政府忽然宣佈，手頭有一批疫苗將近到期，打得唔好嘥，決定放寬年齡限制，且不必上網預約，呼籲大家踴躍排隊打針，我的巴黎朋友紛紛響應，事後在社交平台互報平安。離群孤雁並非自鳴清高故意背道而馳，或者學習秦淮名妓李香君，寧願毀卻如花貌也要保得白玉身嚴拒疫苗佔領軀體，而是訊息不清不楚，費事擠在長龍徒勞無功。電視新聞不是報告，流出的存貨是阿斯利康嗎，這牌子是我最沒有意欲打的一隻（唔計不在法國批准之列的科興），一來臨床實驗數據顯示效率比輝瑞低，二來原先只限六十四歲以下人士接種，過了兩星期改口，指五十至七十五的長期病患者也適用，但同齡身體健康的卻不能打，我血壓托賴正常，也很幸運沒有糖尿、大幅度超磅或心臟問題，輪候半天被姑娘噴得一面屁，豈不是自討沒趣？

最新消息，是奧地利打了阿斯利康的醫護一死一入院，嘩，唔驚就假，膽小如鼠的我，可不像《蘋果》街訪的七十七歲石姓老太太那麼深明大義，慷慨表示「係人都會死，打針死，好過唔打針死」，拉埋個老公齊齊捧科興場呀（ok，老公我認我冇）。呢位石師奶，如果不獲提名競選年度模範好市民簡直冇天理，事關她膽固醇血壓雙高，冇請醫生評估風險就勇往直前支持政府，簡直女中豪傑，而身患糖尿病的石先生聽晒老婆話，一於放開懷抱奉陪到底，真是只羨鴛鴦不羨仙啊。這種媲美王爾德筆下《理想丈夫》的極品，帶住佢出席大場面，必定不會如林兆波一般呆若木雞，生生性性既唱紅歌亦興高采烈打拍子，林鄭係咪好想要哩？