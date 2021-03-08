有國家品質保證的科興疫苗，近日終於惠及港人，開始在香港大規模接種，但之後發生了幾件尋常不過的事，卻搞到人心惶惶：先有63歲男子打針兩日後死亡，再有55歲女子接種三日後離世；執筆一刻的最新消息，是三女一男（由45歲至80歲不等）注射疫苗後身體不適，其中兩個長者更要入ICU，情況危殆。事實上係人都會死，而且日日都有人死㗎啦。

胡亂視科興疫苗為致命因素，正如我上星期解說，叫「後此謬誤」，非但不科學，還可能觸犯「國安法」——要證明打科興打死人，很難有證據，但要證明任何人觸犯「國安法」，則易如反掌。儘管科興是那麼安全，但不少愛國藍絲的反應都很奇怪，以我認識的為例，他們對於科興的態度，可用一句說話概括：十個藍絲九個等，仲有一個cancel緊。

我質問其中一個淆底的藍絲：「好多愛國人士都爭住打科興，人人都話『好興奮，好開心呀』；連66歲嘅林青霞都做代言人，話接種咗科興疫苗之後，心情好愉快。咁多人做見證，你仲等咩呢？」他沉默片刻，然後吞吞吐吐說了一句：「我驚有副作用。」我說：「打疫苗有副作用，好正常啫。你又唔係長期病患。驚咩副作用呢？」他又沉默片刻，然後說：「我驚興奮。個個打完好似high咗嘢咁，𠵱家打疫苗，又唔係打興奮劑！」

其實也難怪藍絲信心動搖。大陸和澳門都不建議60歲以上長者接種科興疫苗，只有香港莫名其妙例外，難道不但病毒有作息時間表，知道傍晚六點前不宜工作，現在甚至發展到連疫苗也懂「一國兩制」，不會對香港長者產生副作用？藍絲憑大腦僅餘的少許運作，都知道「出事㗎嘛 」，可見他們即使腦殘，也是殘而不廢，腦殘也有三分醒，我不禁感到一絲安慰。

拒絕披露自己打哪種疫苗的梁子超醫生，近日接受訪問，主張繼續讓長者接種科興，並指出最重要是「令長者安心接種」。但如何令長者安心呢？梁醫生，這是一百萬獎金問題，答得到才是「賢能的愛國者」。

電郵：philomusus@gmail.com