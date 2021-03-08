63歲長期病患者黎先生定期去醫院覆診，因咳嗽及痰中帶血，醫生建議他即日入院檢查及接受治療。下午3點鐘，病人被送往急症室，經現場醫護人員診斷，被分流為「緊急」類。其後，黎先生一直在等候區輪候內科病房牀位。

到晚上10點，黎先生獲得牀位，院方嗌咪叫名，不獲回應。過了4小時，至翌日凌晨2點鐘，院方再嗌咪，仍不獲回應。一直到清晨5點鐘，黎生才被發現已經在急症室死亡。

一個人，因病被送往急症室，本該接受緊急治療，卻由下午3點苦苦等候至晚上10點，至死，未獲得牀位，未獲得治療。生命卑微如塵。這位黎先生，生命的最後7個小時，置身醫院急症室，置身人群中，抬眼均是專業救護人員，卻孤獨地死去，無聲無息。若他在10點前已經死亡，那麼，他伏屍急症室整整7個小時，無人問津。

香港，越來越接近第三世界了。可香港這個第三世界，偏偏庫房有的是錢，只是，這些公帑被投入大白象工程，被投入填海工程，被用於增加警力、擴充警權，被用於所謂「國安」，被用來支付廢物一樣的高官們的高額薪酬……偏偏不用於增加醫療開支。

急症室看診慢，並非新聞，很多人都有半夜看急症，一等12個小時的痛苦經歷，其間不敢跑開，連上廁所都提心吊膽，生恐突然輪到自己。看一次病，是多大的折磨啊。不過，跟黎先生相比，又算得上甚麼？他等到死。