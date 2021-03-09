收到長輩圖夾硬話不懂得欣賞，只證明為老不尊，同齡人士圍爐煮心靈雞湯傳遞分享，既補身同時又可以取暖，外應內合一舉兩得，硬頸派以為逞強代表人老心不老，實在自欺欺人。此陋習我近日略有改進，不但街拍貼上社交平台立即被踢爆老氣橫秋，真實歲數不認不認還須認，一幅由加州某長輩圖專業戶保送的帖子還引起會心微笑，阿彌陀佛，可見日子有功，終於敲開樂齡人士俱樂部大門。標題「壽命與習慣真係好重要」，推舉六個中國政壇風雲人物作示範單位：「只食煙唔飲酒（林彪63歲），只飲酒唔食煙（周恩來73歲），又飲酒又食煙（毛澤東83歲），又飲酒又食煙又打牌（鄧小平93歲），又飲酒又食煙又打牌又有小三（張學良103歲），唔飲酒唔食煙唔打牌唔溝女只幫人（雷鋒23歲）」，結論是「活在當下，想做咩，就做咩」。雖然未曾fact check資料正不正確，也無暇請教各方真假神棍為何這批政客逢死必三，我已經心悅誠服到不避做文抄公之嫌，逐隻字逐隻字移進專欄娛樂讀者了。

不過大家勿誤會只有酒色財氣才能栽培長命百歲，請看看邵逸夫先生，早睡早起太極氣功，不是一樣活到106嗎？據說他除了自己過健康生活，還不吝分享養生之道哩，先幾日在北京人民大會堂仆街的董建華，便獲得親授什麼鐵腿功，邵先生大概獨具慧眼，晨早看到董伯伯日後有腳痛危機，未雨綢繆贈他兩句，可惜卒之不能成功扭轉命運⋯⋯咦，咪住，董伯伯今年八十有三⋯大吉利市，啋啋啋，唔會嘅！吓，咩話，林鄭咁啱都係63？呃⋯⋯