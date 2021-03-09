政治宣誓，無處不在。打疫苗本來是最不應該講政治，應該一切以科學數字作主，偏偏仍有民眾當成是「政治宣誓」。有傳媒訪問在死亡陰霾下打科興疫苗的長者，對方回答。「如果唔係中國就麻麻哋，係中國就好有信心。中國唔會害香港㗎嘛，俾得香港一定唔會害我哋。」

首先俾啲掌聲香港廣大愛國同胞﹗講得出「中國唔會害香港」，其實就等於當年老董那句「中國好，香港好」，有這樣的政治領悟，足證香港人都是愛國的﹗中央也請放心，毋須再搞甚麼國安法教育，也不要再完善甚麼選舉制度了，本身香港人就是這樣忠黨愛國，你們還怕個屁？

第二要佩服這位市民，他愛國已經是進入了「愛情令人盲目」的境界，否則他不會看不到，科興疫苗的保護率只有百分之五十左右，而復必泰可以去到九成或以上。一個只有五成保護率的疫苗，無論祖國是如何愛護你，也無法改變這個事實！

那位阿叔請問你，你賭波時，一隊是中國足球，一隊是巴西足球，你會支持邊一隊？睇波或許會支持中國隊，有感情嘛；但如果講到錢，當然是瞓身巴西，最多小注投在中國隊作為「精神鼓勵」。

但今天這些愛國市民，完全顛覆自己平常的功利主義，面對保護率較低的疫苗義無反顧、瞓身支持；而對贏面去到9成幾的BioNtech不屑一顧，這已經是違背了「人望高處」的定律﹗買波還可以分兩注買兩邊，打疫苗不可能打兩個牌子，這些阿伯真的好勁！

至於中國會唔會俾嘢害香港，我可不敢說，因為過去咁多屆特首好像都是中央賜給香港的，你覺得係咪好嘢？