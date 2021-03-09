上海KFC在街道辦事處指導下，將每日未售出的食物存放於雪櫃，作為「食物銀行」，讓有需要的民眾免費領取。結果，「食物銀行」甫開張，便遭瘋狂圍搶，一大群衣着光鮮，看起來不像是「有需要」的民眾，在不到10秒鐘的時間內，把整個雪櫃的食物搶個清光。上海是全中國平均收入最高的城巿，你能想像已經脫貧成功的中國，會出現這等奇觀嗎？

在加拿大，食物銀行一點也不新鮮。許多超巿出口處放着兩個巨大的木箱，鼓勵進出超巿的人多買幾份食物，把它們放進箱子，箱子內收集的食物，會被運往食物銀行，讓有需要的人去取用。

多年來，無論是超巿門口收集食物的木箱，還是食物銀行本身，裏面的食物從來沒有人打劫、瘋搶或偷竊。偶爾，會有不爭氣地方來的人去食物銀行領取食物，然後上網出售圖利。但只是極少數。

上海的這個KFC食物銀行在「街道辦事處」「指導」下成立，倒頗具中國特色。外國快餐連鎖店，通常將當日未售完的食物丟棄。不知道「街道辦事處」的阿伯大媽做了多少游說工作，說服KFC改變營業理念，把賣不出的食物作食物銀行用途。想起幾年前，也有不少義工組織要求香港的連鎖麵包店將當日賣不出的麵包、西餅捐作慈善用途，但牽涉到食物安全問題遭拒絕。

從賣不出的食物用作食物銀行，到被瘋搶，整件事擺脫不了「貧」、「貪」二字。