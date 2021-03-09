梅根在美國接受專訪透露曾想過自殺，因為懷孕兒子叫阿奇（Archie）之際，有皇室高級人物好奇該BB阿奇之「膚色會有多深」，令大愛包容的哈利和梅根，覺得慘遭皇室之種族主義迫害。

美國左膠即刻展開革命公審，認為英國皇室觸犯了人類底線，應予解散。

唯即使有此一問的是英女皇，皇室血胤，是國家大事。根據中國文化的準則，嫁出去的女兒，潑出去的水，文成公主嫁去西藏，或昭君出塞嫁給匈奴，都沒有問題。清室中滿漢尚且不可通婚。但若明朝的正德皇帝，娶納一名墨西哥番婦，生下來繼位的太子會是什麼性質，這就大件事了，不論朝廷還是農村，當然會非常好奇的議論紛紛。

人類會想像有一天大象會長翼膀飛天，卻絕不會想像有一天日本的皇太子會娶一個河南農婦為妃。這是大東亞的文化準則（Cultural Norm）。連疑似中度老人癡呆的拜登在通了兩小時電話之後，眨着眼睛也明白此中常識，知道不可橫加標籤判斷，掃貨名牌和收錢做show價目明察秋毫的超級左膠梅根，淚水汪汪的竟然還裝傻，演技並得白宮的女發言人表揚，就不太簡單。

梅根自稱因為在英國受到種族歧視就想自殺。美國五百五十萬黃皮膚的華裔，英國也有數十萬炎黃子孫移民，據香港親中愛國陣營論述：全部皆二等，全天候受到白人的種族歧視，或背後暗叫Chinky，或當面拳打腳踢，總之半世紀李小龍加毛澤東主席為民族尊嚴贏得的花紅，因為高弗十九而一鋪清袋，卻至今沒有一個自殺。

梅根自殺，萬眾期待，過程最好Facebook全球直播，叫朱克伯格將廣告收入捐給第三世界。但你認為同樣也大愛包容、老婆是華人、生出了一個女兒卻請求中國國家主席為BB改名的朱董肯不肯呢？哈哈，Well。

在語意邏輯學上，皇室高層人士私下於阿奇的膚色此一提問，並無情緒化的預設立場。等於農場一隻母豬懷了孕，農夫問他妻子：不知她這胎會生幾多隻，最胖的那隻有幾斤？此一竊竊私語，也不構成對母豬的體重歧視──謹此聲明：以上純屬譬喻，作者絕無將梅根和阿奇、與母豬生仔的兩種動物行為，建構任何內在的觀照關係的意圖，即使有，奧威爾的「動物農莊」也一樣以豬馬牛羊來影射人類呢。

梅根會種族歧視而自殺嗎？不如開賭盤。我認為，一旦皇室cut名銜斷水，小兩口沒錢而要在洛杉磯街頭露宿，才是梅根真想吞槍的時候。