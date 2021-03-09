近日與旅發局總幹事程鼎一會面談及本港旅遊業之景況。程師弟自2019年秋繼劉鎮漢兄之後，接掌旅發局，滿肚密圈，以繼續推廣香港旅遊業為志，孰知，一切大計在2020年碰上前所未有之新冠病毒肺炎疫情，付諸流水；隨着各國封關鎖國，航班停飛，來港旅客數字大跌百分之九十九以上，整個旅遊業及相關行業皆陷於困境。程師弟連環變陣，在網上辦「美酒佳餚節及花車巡禮」，亦聯同酒店業開拓Staycation概念及本地消費優惠，據程師弟說，雖然此類產品不會帶來大生意，但在困境之下，對企業不無小補，希望能留下一點元氣，靜待黎明到臨。

程師弟業餘時間，花了不少工夫搜集先父程綏楚（1916~1997），字靖宇，筆名今聖嘆的書信和文字，把父親生前在本港報業寫專欄的文字結集成書。今聖嘆於1948年南逃香江，曾在嶺英中學教書，1951年秋參與何明華會督及李應林博士創立崇基學院的工作，並出任歷史講師及圖書館館長，課餘在新生晚報、星島日報及其他報紙寫專欄，後來文名大盛，「今聖嘆」筆名廣為人知，左丁山年少時經常捧讀「今聖嘆」專欄，得益不少。

寫專欄由業餘變成專業，高峰時在新生、工商、香港時報、新報、明報、快報、星報、真報、萬人日報、今日世界、大成月刊等等供稿，日寫萬字，不再當崇基講師了。但近千萬字散見各報刊，惜一直無剪存習慣，早已散佚。可幸當年有一位書癡黃俊東，每日有剪存他以筆名丁世五寫作的新生晚報專欄「儒林清話」，逐日剪報成剪貼簿，1970年代中黃先生參與「文化．生活出版社」的工作，把剪貼簿影印一份交與同事翁靈文，翁與程靖宇是世交，徵得同意結集出版成書，名「新文學家回想錄」，儒林清話為副題。書出版後反應甚佳，今天當然已成絕版，誰知後來黃先生移民澳洲，將剪貼集交與新亞書店拍賣，為另一書癡老報人鄭明仁順利投得。鄭去年與程鼎一、沈西城飯聚，提起此書，程師弟還有孤本，交與沈西城出版，於是這本書在2021年重見天日，程師弟送我一本，謹此多謝。