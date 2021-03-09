BioNTech復必泰疫苗在香港開打，芸芸首輪接種人士中，知名者除了袁國勇外，還有曾蔭權。這位鮮少露面的前特首，日前身穿藍色恤衫，手戴勞力士，到中山紀念公園體育館接種復必泰，事後還展示接種紀錄給記者拍照 。

翻遍各大報章，都沒見他像林青霞，或其他接種科興的愛國者一樣，聲稱「好開心」，於是我馬上跟藍絲朋友說：「都話識得打，梗係打科興啦！你睇隻復必泰，打完個人都冇開心到嘅。」那藍人居然答：「你講呢啲冇用，我係講事實。睇數據，科興保護率喺50%浮動，復必泰就90幾，咁我梗係打隻勁㗎喇。」

我說：「保護率高啲，副作用又大啲喎。」藍人說：「喂阿哥，你日日寫『係人都會死㗎啦』，打針死好過唔打針死，生死有命，隨緣囉。」我沉默片刻，終於想到這樣反駁：「愛國者嘅標準係尊重自己民族。你唔打科興，係咪唔尊重中國先？」

藍人答：「如果打復必泰就係唔尊重自己民族，咁特區政府做乜要買呀？林鄭豈不是俾機會市民唔尊重中國，咁你叫大公、文匯批鬥咗林鄭煽動仇恨同顛覆政權先啦！」我投降。請各位作見證：我已經盡晒力，但依然無法說服所有藍人去打科興，唉。

歷年四個特首，除了曾蔭權，其餘都似乎特別尊重自己民族。科興說明書不建議60歲以上長者接種，數據亦顯示保護率不高，偏偏還是有老人前仆後繼打科興，除了政治表態，我也想不出是什麼用心。針係自己揀，仆街唔好喊——當然，董建華真係仆咗，但唔通又關科興事咩？

曾蔭權任特首那幾年，最多港人認同自己是中國人，中港關係也最和諧。貌似欠缺黨性的曾蔭權，即使未必令港人滿意，但至少是對共產黨最有利的。那時港人整天在喊「地產霸權」，只有鬥地主而沒有抗共。以事論事，煲呔曾確是相對上最「賢能」的特首，但最倒楣的也是他。

坐監未必令曾蔭權的人生更精彩，但似乎令今天的他更自由。至少他不必烚熟狗頭，去打支「一係得，一係唔得」嘅針，完事後還要大叫「我好興奮呀」，也是不幸中之大幸。

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