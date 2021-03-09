北京朋友又來問我打了疫苗沒有，我說還沒有。他說快去打呀，打了就可以出外旅行了。我說出外旅行也要看去哪裏，還要看你打的那種疫苗人家認不認可，如果不認可，打了也沒得旅行。放眼世界的北京朋友馬上說，歐洲要開放啦，歐盟有些國家不是準備搞「疫苗護照」嗎？凡是打了疫苗的人，在護照上做個記號，就可以到認可這個記號的國家旅行了。

我說我也聽說這件事了，但世衞不是反對嗎，世衞的專家說即使打了疫苗也不知道有效期有多久，更不能保證不播毒或不中招。所以還是警告不要開放旅遊。

北京朋友說，你看，現在不能再說世衞幫中國說話了吧，他們也不贊同我們出去旅行。我說這倒不一定，現在最想用旅遊來振興商業經濟的是歐洲人，尤其是些跟中國過不去的國家，他們快活不下去了，要是旅遊一放鬆，豈不又死裏逃生，又跟他們反中添子彈了？所以世衞一看他們要搞活旅遊，就發警告阻止，嚇他們一嚇，要他們繼續坐困愁城。這樣就符合我們中國人說的「敵人一天天爛下去，我們一天天好起來。」敵人不爛，我們不好。從這一點來看，世衞裏的紅心，還是向着中國嘛！那個譚得塞總幹事，以前還嫌他看起來髒兮兮，現在也越來越有親切感了。北京朋友說，你這是陰謀論！我說世界上天天那麼多陰謀論，多一單不多。現代人，沒有陰謀論，也活不下去啦！