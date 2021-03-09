落筆仍未見白金漢宮對哈里梅妃夫婦與奧花事先極度宣揚的電視對話發言；但願皇室繼續保持沉默，當作睇唔見。還手以沉默，不評論，當搞事者冇到，是為最傷撒手鐧。

1.使出Archie及梅哈二人日後子女的膚色被皇室中人歧視，膚色乃當下至敏感的政治正確指標，好使好用且尖厲無比。2.利用戴安娜分數，重組賺人熱淚悲劇2.0。3.劍橋公爵夫人凱蒂老襯頭鱷魚底。4.冷酷無情的皇室繼續冷酷無情。5.梅根曾經孤立無援想過自殺。

有點馬後炮是不？

事先張揚的梅哈奧花會之前，已肯定以上幾點梅妃攻擊皇室重頭戲；為日後梅哈二人鋪蓋錢路的籌碼；如果Crown一直拍到Season 6，也非冇可能，梅哈一家很有機會演回自己。

梅妃至大籌碼其實係老公仔哈里：一哈在手簡直笑到落尾！

別的不說，女皇邀請梅妃非裔媽媽參與皇室聖誕私密家庭派對，已是天字第一號破天荒的善意舉動。大孫新抱凱蒂的父母都未嘗得此禮待，仲想點呢？

梅妃一再強調以天真無邪之心嫁入皇室，誰知這個「機構」竟是樊籠⋯⋯笑死我；請問公爵夫人貴庚？下嫁哈里過三十幾，浮沉荷里活也曾離婚三線小明星，乜嘢場面未見過？強調她與哈里未獲皇室支援體諒，心情一度極度困惑，想過自殺⋯⋯英皇室制度近世已改善極寬，與戰前，50、60年代相比；超乎想像寬容大量。

戰前：所謂「不愛江山愛美人」愛德華八世。為了離婚二度美國婦非美人，相傳納粹黨間諜；結局放棄皇位，去國巴黎。50年代：女皇親妹瑪嘉烈公主，戀上離婚近衛官；結局忍痛割愛，忠於皇室家國，餘年悲愴。60年代：女皇堂弟威廉王子，戀上異國失婚空姐，皇室不讓；結局失戀，情緒低落駕駛飛機失事離世。

梅妃以為皇室是家心理輔導所？

一邊強調二人爭取自由脫離皇室，卻一再談論Archie的皇室銜頭；生為皇孫不論膚色，無論如何都是王子，是否殿下HRH有賴梅哈夫婦的造化。

既然跟女皇對着幹，還戀棧皇恩浩蕩賜予的高貴銜頭？這個女人入得門口瞓上床，最好哈里取代威廉日後為皇；笑靨與楚楚可憐背後的假，令人齒冷！

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