二月十九日,美國總統拜金出席慕尼黑安全會議,談到民主與獨裁:「Given all the challenges we face, from the fourth industrial revolution to a global pandemic, (there are those who argue)that autocracy is the best way forward, and (there are)those who understand that democracy is essential to meeting those challenges(全球大疫以至第四次工業革命當前,要應付那重重困難,有人認為統治者專權最能勝任,但也有人深知唯民主政府始能為力)。」拜金說要捍衞民主,其實卻連獨裁統治都不敢正視。

獨裁政治英文叫dictatorship,此外還有autocracy、despotism、fascism、totalitarianism、tyranny等同義詞。企鵝出版社同義詞典《The Penguin Modern Guide to Synonyms and Related Words》authoritarian條下指出:「Of these, “autocratic” is the mildest (in tone)(這些同義詞之中,autocratic(專權)語氣最為溫婉)。」專權統治者可以指法王路易十四之類殘民以逞君主,也可以指英女王伊莉莎白一世之類得民心君主。當年俄國沙皇的尊號就是Autocrat of All the Russians(俄人至高無上統治者),絕對不以autocrat一字為嫌。至於dictatorship(獨裁統治)一字,據企鵝詞典說,一般帶「鎮壓百姓」的貶義,拜金總統當然不取。

而諱言「獨裁統治」的,也不只是拜金總統。香港人近年不是多把「獨裁」改說為「威權(authoritarian)」嗎?企鵝詞典指出:「“Authoritarian” may describe any form of rule, from a monarchy to a democracy(「威權」可指任何形式統治,包括君主制度及民主制度)。」這「威權」比「專權」語氣更為溫婉。大家請向「威權」膜拜吧。