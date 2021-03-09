「不知道。」和尚有點奇怪：「我們出家人，十方化緣，怎會知道某人在某地等我呢？都是隨意路過吧了。」

「是隨天意呢。」

「施主等了多久？」

「我也沒數算，反正『日子』對我不重要──重要的是等到了！」

而且鬼界人間的年月日都有差距，十年廿年百年……

少年似對自己的信念十分執着：「我信，不懷疑，不咋他想：要來的人一定來，只會遲，不會等不到。」

「師父多大？」他問。

「我四十多了，還只是初階，在學習中。」

「哦，」少年自語：「原來已過了那麼久。」

「母親去世後，我也聽了些經，也唸誦哀悼──據說，今生能做和尚的，皆是過去培有善根。」少年道：「若無善根善念，禮佛懂法，四大皆空，未必有資格出家當和尚。」

「談不上什麼『資格』，只是自小性近，且怕血肉腥葷，故吃長素，放下功名富貴，父母不捨也由我選擇出家，跪叩拜別，各赴前程──」

「與父母也算生離死別了？」少年望定他。

「不算，只是彼此相忘而已。」和尚微笑：「普度眾生，也是普度凡塵所有父母子女。」

少年眼中閃過一絲失望──他認得「他」，「他」卻認不得自己了！

只因為，眼前的和尚死後，已在黃泉路上喝過孟婆湯，過奈何橋，轉世為人。

孟婆湯由孟婆廣採俗世各種草藥，加上收集人間因悲、喜、痛、恨、愁、愛……的眼淚，點滴相和，熬煮成甘、苦、辛、酸、鹹五味紛陳的湯，亡魂自願或被迫喝了，前塵往事就會徹底了斷，全部忘掉，不再糾纏。

少年只能以唇顫動，向對面那「陌生過路人」低喚。

「媽！」

（明續）