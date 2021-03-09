抓47人何止殺雞儆猴，沒殺你，也要了你的命；折磨你，侮辱你，要削弱你反抗意志，意志信念也是一個好人的命之所繫。

劉大狀劉偉聰在馬拉松法庭上陳詞：「三日冇沖涼、冇洗頭、冇換衫……原來一個人被褫奪自由，亦會被褫奪衞生、儀容，原來會令人失去自信。」

以風涼話維生者想都不用想，自會奚落：呸呸呸，三日不沐浴更衣就沒自信心崩潰，又如何捍衛自己信念啊。

自信理論上源自內心力量，但說這句話的人，如果不是電影中的周星馳，講話時難道是一副蘇乞兒模樣，在演講台上教人自信之道的？

貓狗不需要換衣服，而人要靠衣裝蔽體。靈性，讓人超越肉身諸事，甚至視皮肉痛苦為平常，同時也「苦於」身為靈長類動物，會為外表操勞操心，蓬頭垢面出不了大場面，也自覺失去了不顧「身世」的自由。

洗澡洗頭，一為衞生，二為儀容。本人身為一代毒男，曾天天穿同一批長袖內衣，十多年來，材質沒變，彈性依然，可惜留下了如瘀血的茶漬斑斑，一個人在家裏穿，無人得見，平常又不多照鏡，已成為第二層皮膚。直到某天某刻，低下頭來，雖然那內衣乾淨衞生，卻第一次感到自己很邋遢，不慚愧不羞恥，自信心卻動搖了，萬一忽然要送院或暴斃，醫護會怎麼想這個人？於是忍痛把十年來的皮膚換掉。舉頭望電腦，低頭尋思無污漬新內衣，好像俯仰更無愧於天地。這是一次探究人性心理的神奇經驗。

抑鬱症病人最明顯徵狀是懶於洗頭洗澡不更衣，最容易踏出第一步是說服他們，恢復整理自己衞生儀容的動力，斷掉對自己失去自信的惡性循環。不少個案願意去看精神科醫生，就是病患者讓自己乾乾淨淨、整整齊齊，儀容衣服出得街見得人。

宅到成毒之男，畫臥室為牢，也不覺得是被監禁；匹夫不換內褲，也不能奪其邋遢之志，因為這是他們的選擇。劉偉聰所說「失去自信」，是在被迫情況下變裝蘇乞兒。

會不會就此失去自信？的確會，人始終是人，尤其大律師大法官更靠衣裝儀容保持權威與尊嚴。好在人也始終是人，有人把你變成難民模樣，失去了自信心，面對這種屈辱，對不平遭遇討公道的信心卻會強力反彈，因為這不光為了自己，也為了審訊程序該有的尊嚴而陳詞。

誰讓你自信心低落，你回敬他的信心就更強。恃強凌弱者摑你一巴掌，受辱的是他，信心虛弱的也是他。這時候，再也跟儀容無關。