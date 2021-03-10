和尚沒什麼感覺也沒什麼反應。

「媽！」這是少年多少年來心中默念：自3歲母逝起，至17歲己亡，之後數不清的日子，等了又等，路人過門不入……直到和尚推門，結界解了，餓鬼群出，一家子才又「重聚」——若什麼也沒發生過，就是尋常人家代代相傳。

他很掛念母親。但「母親」已經失去一切回憶了。

亡魂與和尚面對面，這是凡塵俗世最遙遠的距離——他們隔了一道忘川，和一碗湯！

「師父，你有沒有特別喜歡的食物、地方或人？」少年盡力在迷茫中提醒，希望對方有偶然的感觸。

「貧僧吃十方，睡天地之間，普度眾生為己任，沒特別喜惡，也不挑揀，隨天意而行。」

「無傷心事？」

「出家前後都不動心。」

「沒病痛？」

「身子骨倒很好，沒病痛。」和尚忽省得：「呀，偶爾在風寒之夜，有點頭痛，但分心不理，就不痛了。」

「頭痛是難癒的。」少年忙道：「必得在額角太陽穴位着力。」

少年把兩手食指屈曲成角狀，在太陽穴打圈搓揉，那指頭角位較硬，用力按壓更加奏效——當他還是個無力小孩時，已懂得這樣為母親減輕痛楚，她會舒服地稱讚他：「我兒日後必是個好大夫！」

他當不上大夫，但這是永遠忘不了的好辰光。和尚依照他的方式一試。

「師父，好些嗎？」

「好些了！」

一個是魄散魂離的虛影，一個是四大皆空的行者，此生終有最密切的交集，所有緣起緣滅都是天意……

少年上路了，回望和尚：「一家子的焰口餓鬼就靠師父伸出援手超度了。」

和尚回身送他：「一路好走！以德報怨必有福澤，好好把握你的新生！」

前世五百次回眸，才換來今生的擦肩而過。萬水千山，不知下回相遇，是何時何地何人？

（完）