司馬遷說：「人固有一死，或輕於鴻毛，或重於泰山。」科興粉打完了很興奮的說：「打針死好過唔打針死」，對生死看透透，大可換成史記體：「人固有一死，或死於疫症，或死於疫苗。」

毛澤東在《為人民服務》一書演繹何謂重於泰山，就是為人民服務而犧牲。那麼，於疫情會羽化而升天，猝死於疫苗則重於泰山，何以故？

中國疫苗施打率不夠百分三，科興也沒完成第三期臨床試驗，而且五十九歲以上想打針死都唔得。香港特府置科興說明書不顧，不知何故，若無其事接受六七八十歲打打打，莫非實在變相幫科興提供數據，有足夠人辦完成最終回報告，莫非正是為人民服務，超越澳門？

明明可以暫停接受六旬以上老人家施打，寧可讓老人安心，安心冒險？唔明。忠誠推銷員這回反不及科興老粉管用：「如果唔係中國就麻麻哋，係中國就好有信心。」終於明白了情為何物，直教死生無畏，愛，從不問理由。

不問信心何來，先問忠誠愛國，不問科學，也不管專業，只求政治正確，符合日後公務員服務市民條件。且聽「人固有一死，打針死好過唔打針死」，不用來做宣傳口號實在浪費。忽然把生死置諸道外，原來是死，鴻毛般輕飄飄一條薄命，要重於泰山，唯有靠「為人民服務而犧牲」，證明愛國老人絕非廢老。

繼「中國唔會害香港㗎嘛，畀得香港一定唔會害我哋。」後，興粉接力唱和：「信內地靠得住，唔會搵我哋笨。」原來愛國愛港，不能對政府政策提出質疑，在「信望愛」中，愛是因，信是果，不容觀望。

可惜，怎麼辦呢？一大撮愛國更愛命者不斷反悔，靠一小撮興粉捧場也撐不了場面。特府要證明打就應該，唔打就悲哀，不丟國家的臉，為科興圈興粉，只有一途。

既然關天人命在前，「慎用」也不代表不能用，什麼糖尿高血壓心血管長期病不是不能打，要視乎個別個案，那麼，不如索性show hand，先為七百萬人進行強制性體檢，小民大數據在握，邊個好打得，邊個唔係好打得住，有損商譽個案就可以減到最低。

多少人多少年沒有全身檢查過，多少醫療成本花在遲了檢查的身體上？玩咁大？當年有大煉鋼，今有大體檢， 趁這疫情千年難得一遇，寫下史詩式彪炳德政，免了吧，費用全免，由科興贊助。人手不足可以慢慢來，不急，特府保證市民健康，市民保證愛港愛國。那時候貨真價實，打者，愛也。