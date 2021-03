美國拜金總統在慕尼黑安全會議上談到民主、獨裁之爭:「I believe that - every ounce of my being - that democracy will and must prevail(我由衷相信民主必將獲勝)。」拜金政客就喜歡吹大法螺。

梁啟超一九二五年曾發表《國之保護與獎勵》一文說:「我根本不相信專制政治可以叫做良政治,尤其不相信無產階級專制可視為得到良政治的手段。專制總是政治上最大罪惡。言論、集會、出版、罷工各種自由,若全被禁壓——像蘇俄現政府所行為,只能令國民良心麻痹,精神萎瘁,能力減殺,是絕對的惡政治。」斯言也,驗之以過去一百年歷史,吾無可加矣。

不過,天下事往往不是以善惡、正邪判成敗的,惡腫瘤就可以迅速破壞健康器官。俄國「十月革命」以來,天下民主力量之增長,比不比得上獨裁勢力,有目共睹。西方現在只憑美國一木支撐,英、法等國力早已衰頹;而本來兵甲不多的俄國與中共,則軍事與經濟力量都急遽增長,今日已足與美國分庭抗禮,鼎足而立。西方國家更紛紛向中共禮拜,一如《聖經》裏耶穌所述之拜金(mammon)教徒。中共對外戰略研究中心副主任兼秘書長翟東升去年十一月二十八日在上海「觀視頻」上演講,毫不隱諱說:「我們在美國的權力中心有老朋友。天下沒有美元辦不到的事。」這一點,拜金總統最是心知肚明。

然則他還吹什麼法螺。