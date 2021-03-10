打完科興疫苗之後，暫時的臨牀數據是三死三危殆。當然，就算危殆者全部死亡，死亡人數增至六人，相信香港的專家們還是會呼籲香港人繼續去打針，因為這些人的死亡與疫苗無關，他們全部死於閻王急call。閻王要他們三更死，他們怎敢在人間逗留到五更？他們打不打疫苗都會死，行出街被雷劈死，飲水被水噎死，又或者看到香港有了「國安法」，香港人終於可以安居樂業開心死。總之，閻王的生死簿上寫着這些人的死期，他們不得不死。

港府和一眾專家洞察人類生死之奧秘，所以不管香港人打疫苗有甚麼反應，都不喝停科興。反而中國政府卻詳細制訂了一份指引，讓有意在中國打疫苗者留意。根據中國政府的指引，患惡性腫瘤的，有高血壓、糖尿病、心腦血管疾病、中重度貧血、乙肝，做過心臟手術、三個月內服用過抗生素、抗病毒藥物抗過敏藥，患精神病、抑鬱症等等，均不可接種疫苗。

為甚麼中國人打疫苗有禁忌，需要指引，香港人卻沒有呢？答案很簡單：香港人的DNA跟中國人不一樣。這個，可不是我杜撰的，這是港大李嘉誠醫學院研究團隊的大發現，團隊認為絕大部分香港華人帶有最少一種與藥物有關的基因變異，而幾乎所有香港華人均帶有最少一種可能影響用藥效果的罕見基因變異。也就是說，香港人打針可能無效，也可能出現其他副作用，但這些均無法事先給予指示，因為香港人DNA變異。