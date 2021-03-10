孫新抱攜夫帶子返外家後上電視吐苦水，前事頭婆大概諗起戴妃車禍身亡那次因為遲遲沒有表態，幾乎搞到王位不保，這回不敢怠慢，事隔一天白金漢宮就迅速奉女皇喻發表聲明，雖然短短幾句話，而且口吻接近冷淡，如果換上黑口黑面的粉紅三腳貓演繹，潛台詞難免被閱讀為「係咩？我唔多覺噃」，任何人聽了必定有賞賜耳光衝動，但她老人家幾十年金漆招牌，措詞婉轉是性格惜墨如金是本色，你只會佩服典型英式拆招手法大方得來貴氣陣陣。最開心的當然是《王冠》編劇，他日劇集演到這一幕，實行來個天下文章一大抄便可圓滿交差，連標點符號都費事改，增添的戲劇張力盡放在漏夜召開家庭會議的場口，可惜皇夫抱恙住院不克出席，通常由他負責的高級黑對白唯有從缺。

編劇比較頭痛的是孫新抱那段電視訪談——寫得那麼壞，原封不動搬字過紙恐怕觀眾柴台，大刀闊斧潤色又有不尊重歷史之弊，哥情嫂意如何逢迎，真是左右為難。不怕得罪講句，《蘋果》讀者不吝高調展覽種族歧視嘴臉、一有機會就總動員誅之後快的掃把星，我不但不嫌棄而且向來頗有好感，兩妯娌時裝品味各有千秋，大嫂循環子女衫仔褲仔的慳家作風固然非常抵讚，弟婦配搭顏色的巧妙更合眼緣，就連遭禮儀研究員狠批為罪無可赦的落車親手閂門，我也認為沒有什麼大不了，可是當全世界正為武漢肺炎焦頭爛額，一介落難貴婦面對電視竟然顧住滔滔不絕投訴皇家生活惡頂，主題的堅離地已達是可忍孰不可忍程度，還要剖白徘徊輕生邊緣，那個所謂名嘴還要畀廉價反應，簡直睇到火都嚟。