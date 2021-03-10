梅根向美國黑人女名嘴烏柏溫肥做專訪，英語主流世界劣評如潮，覺得這個加州的墨西哥Gold-digger，既要皇室頭銜終身獲派免費飲食、掃貨名牌；又要與黑命貴和極左派同盟，長期Attention-seeking ，虛假得實在太Cheap。

對於哈梅夫婦這對貨色，英國專欄名家兼名嘴畢埃斯摩根一語踢爆：「這倆口為他們的皇室名銜帶來的痛苦發出呻吟，又為其兒子無法成為王子而感到憤慨。」（They moaned about the terrible pain of their royal titles but were also outraged their son Archie wasn’t allowed to be a Prince.）在中國人社會，嘴巴拼命自說愛國、子女和財產拼命塞送英美遍地皆是，但在英國，如此下作露骨的兩面人，公民道德底線不容。

梅根說：她加入皇室之前，完全不知道皇室充滿陷阱。但是皇室告訴英國傳媒：嫁哈利之前，她非常崇拜了解戴安娜，而且滿書架都是戴安娜的傳記。顯然，梅根是一名大話精。

既然最關鍵的這一條都說謊，那麼指陳皇室質疑她懷的BB所謂的膚色會有多深，以邏輯推論，也是謊言。難怪摩根說，她是「木偶奇遇記」式的王妃（Pinocchio Princess），簡稱PP。

但此妃不傻，說：她不希望下場與戴安娜相同。這句話非常陰毒，暗示一旦她遇到車禍什麼的，就是皇室的暗殺。

這句話暗自布局、預先報案：像接種科興疫苗可以終身免卻高弗十九病毒一樣，令梅根終生若一旦有車禍，或在街上遇到任何人出於義憤迎面摑她一巴掌，令一些蠢人產生錯覺，必是皇室派人幹的。

在網絡大愚昧時代，這種梅根式的偽邏輯許多低端人口相信。於是，黑命貴加一張嘴巴進來聲討，要求英國廢除皇室，改革為人民共和國（People’s Republic）。

在邏輯上，北美本來替拜登做啦啦隊的黃面孔二等左膠公民，應該支持梅根。唏，這場仗還沒打完呢。