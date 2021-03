梅根向美國黑人女名嘴烏柏溫肥做專訪,英語主流世界劣評如潮,覺得這個加州的墨西哥Gold-digger,既要皇室頭銜終身獲派免費飲食、掃貨名牌;又要與黑命貴和極左派同盟,長期Attention-seeking ,虛假得實在太Cheap。

對於哈梅夫婦這對貨色,英國專欄名家兼名嘴畢埃斯摩根一語踢爆:「這倆口為他們的皇室名銜帶來的痛苦發出呻吟,又為其兒子無法成為王子而感到憤慨。」(They moaned about the terrible pain of their royal titles but were also outraged their son Archie wasn’t allowed to be a Prince.)在中國人社會,嘴巴拼命自說愛國、子女和財產拼命塞送英美遍地皆是,但在英國,如此下作露骨的兩面人,公民道德底線不容。

梅根說:她加入皇室之前,完全不知道皇室充滿陷阱。但是皇室告訴英國傳媒:嫁哈利之前,她非常崇拜了解戴安娜,而且滿書架都是戴安娜的傳記。顯然,梅根是一名大話精。

既然最關鍵的這一條都說謊,那麼指陳皇室質疑她懷的BB所謂的膚色會有多深,以邏輯推論,也是謊言。難怪摩根說,她是「木偶奇遇記」式的王妃(Pinocchio Princess),簡稱PP。

但此妃不傻,說:她不希望下場與戴安娜相同。這句話非常陰毒,暗示一旦她遇到車禍什麼的,就是皇室的暗殺。

這句話暗自布局、預先報案:像接種科興疫苗可以終身免卻高弗十九病毒一樣,令梅根終生若一旦有車禍,或在街上遇到任何人出於義憤迎面摑她一巴掌,令一些蠢人產生錯覺,必是皇室派人幹的。

在網絡大愚昧時代,這種梅根式的偽邏輯許多低端人口相信。於是,黑命貴加一張嘴巴進來聲討,要求英國廢除皇室,改革為人民共和國(People’s Republic)。

在邏輯上,北美本來替拜登做啦啦隊的黃面孔二等左膠公民,應該支持梅根。唏,這場仗還沒打完呢。