鄭若驊接受彭博訪問，談及北京「完善」香港選舉制度是否「政制倒退」，居然說即使政制退後一步（原話是「even if it’s taking a step back」），若長遠來說可讓香港繼續前進，整體也是好事。接着她還自作聰明打比喻，說香港像一隻向前航行的船，逐漸偏離軌道，越走越遠，那就應該走回頭路，然後繼續前行。

鄭若驊這番議論，以至於她用的比喻，我覺得很不尊重中國共產黨。中聯辦自1997以來，就是中央政府的延伸，負責監察特區政府施政；歷屆特區政府班子，也得到中央政府任命；多年來什麼制度都是中共的主意。請問鄭司長，以上所說是否屬實？屬實的話，請問那隻偏離軌道的船，到底是誰掌舵呢？你難道表示中共24年來的管治，都是偏離正軌嗎？

再談「倒退」二字。香港基本法第四十五條說「行政長官的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定」，本欄已寫過中文的「和」字，不是「或」，不是「二擇其一」，更不是「考慮前者才決定後者是否進行」的意思。儘管鄭若驊用「even if 」這種條件句，但她所打的比喻，明顯表示她認同現在的「完善」即「倒退」， 後補一句「長遠還是向前」也沒意思。

小明今天沒交功課，老師要寫手冊，但小明反駁：「我沒有欠交功課。昨天、前天、大前天，我不是也交功課嗎？今天不交功課，只是按照實際情況所做的決定，長遠來說我還是會交的。」你認為小明可以過關嗎？鄭若驊似乎不知道，如果她承認制度倒退，就等於指控中國共產黨違反基本法。請看韓正近日怎樣說，他指政改能「確保香港『一國兩制』始終朝着正確的方向前進，愛國者治港必須得到法治保障。」

韓正用的字眼是「前進」，而鄭若驊卻偏偏說「即使後退也是好事」，在國際媒體面前陷中共於不義，作反了。身為律政司司長，除了政治敏感度要夠高，也要懂得咬文嚼字。中國共產黨是不可能違反基本法的，正如科興疫苗決不可能打死人。我強烈要求鄭若驊向國家道歉，以正視聽。

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