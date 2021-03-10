最近心情糟透，太多令人痛心疾首的現實正在發生；無奈感、無力感、無可如何之感，不為己悲，為那些曾堅持曾努力的可敬人士突遭飛來橫禍而悲，失去寶貴的人身自由以外，還會失去更多，前途未卜令人傷悲。

忽有相識幾乎半個世紀的友人，傳訊來教訓，洋洋灑灑引經據典，似乎理全在他那一方，看着看着突然感到悲哀；一個土生土長的香港人、一個曾在這塊土地上憑自己的打拚而有所收成的人，今天，居然講出這一番無法自圓其說的大道理，還要努力扮演一個真心愛國者；五十年前，如果在不同時空不同環境氣候下，曾經的他也許早已屍骨無存，再精明幹練再才華蓋世，也逃不過一次又一次的鬥爭整肅，鋪天蓋地的天羅地網，有些倖存者病了瘋了死了，能苟全性命於亂世者雖生猶死早已沉默了，沉默代表什麼？驚恐後遺症的猶有餘悸。

而這位可憐的朋友，不知如何看待我的已讀不回，他也許以為我理屈詞窮；其實只是憐憫他一廂情願中了邪似的愚忠；成了他近來狂捧的打手才女之一丘之貉同路人；有人為了看得見的利益恩惠鐵了心腸，是基於現實的需要，或也許只為了虛榮，更也許是為了不曾被抬舉的舊怨，忽然得寵後鬆毛鬆翼忘其所以，但他究竟為了什麼？

曾在這一片土地上，在不同的人生階段他都算贏家；是既得利益者，不相信在另一塊土地，能得到今日擁有的一切。但對於今日天翻地覆的改變，竟熱烈擁抱還加入表忠黨攻擊異見者的行列，也許他認為這樣做才是安全的保障，無以名之只能說忽然鬼迷心竅。