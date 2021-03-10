中大聯合書院英文系師弟程鼎一讀書時本無英文名字，畢業後考入國泰航空，同事皆有洋名，他徇眾要求，想起在中大時外國同學稱他為阿鼎（Daine），於是以此為名，但有不少人誤寫為Diane，以為程鼎一是個女孩！後來大名鼎鼎的夏志清教授來港，與程氏父子一起午餐，夏志清說，把那個i字拿掉，叫Dane就好了，有大詩人就叫Dane。

少時候能與大教授吃飯，自然是家有淵源。程鼎一父親程靖宇，民國三十六年畢業於北京大學文學院史學系，當年的校長就是胡適先生。程鼎一曾祖父程商霖，在清末官至兩淮鹽運史、湖北漢關監督，祖父程嘉堯，著名律師。靖宇先生授業於陳衡哲，陳寅恪，頗得胡適器重，常有書信來往。

程鼎一把先父的「新文學家回想錄」重新出版，請金耀基教授在封面題字，由此書紀述靖宇先生耳聞目睹的民國學者逸事，有極可觀之處，學術上，可為研究中國現代文學提供不少補充資料。此書談及的民國文人，皆有盛名，如趙元任、楊步偉、劉文典、沈從文、吳雨僧、馮友蘭、潘光旦、梁實秋、傅斯年、曹禺、老舍、冰心、俞平伯、徐志摩、聞一多、朱光潛、陳衡哲（北大第一位女教授）等等，當然還有他的恩師胡適。他痛罵朱光潛浪得虛名，心胸狹窄，排擠英才，可謂妙品。

近月不少人談愛國，真正愛國者治港。何謂真正愛國者，當權派還是說不出一個所以然，只知道愛國者必然是聽黨話、跟黨走，敬畏中央就是了。在今聖嘆筆下，胡適是一位真正愛國者，只做不說；書中（144頁至177頁）提到胡適先生愛國，以行為表現。今聖嘆某年知道香港大學中文系有一個中國近代史的講師出缺，欲謀此職，寫信給胡適請他寫推薦信，誰知胡適回信婉拒，說牛津大學欲聘請他為特別講座教授，他不接納，原因是英國最先承認中共，斷絕與中華民國的外交關係，他不想從英國的後門（牛津）進入英國，而港大也是英國大學，他不願意主動寫推薦信，只准今聖嘆應徵時寫上諮詢人胡適的名字。後來中共批鬥胡適，連紅樓夢專家周汝昌、俞平伯也受牽連，周俞提及胡適便寫「胡適之流」及「某君」，胡適寫信給今聖嘆表示諒解周俞的處境，其寬宏大量之處，非常人所能及。